El PP de Alcolea del Pinar reprocha al equipo de Gobierno socialista que “despilfarre el dinero de los vecinos”

martes 18 de octubre de 2022 , 12:31h

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcolea del Pinar, Pedro J. Pascual, ha reprochado al equipo de Gobierno del Consistorio, liderado por el socialista Alberto Guerrero, “que despilfarre el dinero público en acciones que no generan bienestar entre los vecinos, y más con la grave crisis social y económica que estamos viviendo”.



En concreto se ha referido a un punto aprobado en el último pleno para destinar 3.990 euros a la adquisición de un árbol de Navidad. El edil popular ha recordado las indicaciones del Gobierno central sobre alumbrado para ayudar a aminorar el coste de la electricidad, “recomendaciones que ignora el alcalde y sus concejales”.



Igualmente, Pascual ha denunciado “la mala planificación y gestión socialista” porque ha tenido que contratar a una cuadrilla que ha costado a las arcas municipales, 8.400 euros, “para la limpieza de zonas verdes y desbroce tanto en Alcolea como en las pedanías”.



En este sentido, ha recordado que el Consistorio tiene sus propios trabajadores para acometer este tipo de tareas y ha criticado a los socialistas por “gastar una cuantía económica que bien podría destinarse a otro fin, por su falta de planificación e improvisación”. Además, ha recordado que el Ayuntamiento adquirió una máquina multifunción, con el dinero que no se gastó en la realización de las fiestas por culpa de la pandemia, precisamente para realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de Alcolea y sus pueblos. Por ello, “no entienden este gasto de 8.400 euros”. También ha criticado que esta máquina se encuentre en las instalaciones del circuito de Rally, en vez de en los pueblos ejecutando su acometido.



Por otro lado, el edil popular ha celebrado el inicio de las obras de remodelación para ubicar la guardería en el colegio, que dotará de un nuevo servicio necesario para nuestros vecinos, pero ha lamentado que no hayan aprovechado estos trabajos para dotar al comedor del colegio de un baño. Pascual ha explicado que en la actualidad, si los niños necesitan usar el servicio tienen que salir del comedor y atravesar las dependencias para llegar al existente, muchas veces lloviendo o en la época de calor tienen que soportar el sol. “Esta mejora la llevamos reclamando desde el PP mucho tiempo y el alcalde hace caso omiso a nuestras sugerencias”. Además, han apuntado mala planificación de estas obras, que aunque son necesarias, “se están ejecutando en pleno periodo escolar provocando ruidos y molestias al alumnado y profesorado cuando han tenido todo el verano para realizarlas”



Entre otras cuestiones, el portavoz popular también ha denunciado el descontento de muchos padres con el monitor responsable de las actividades programas por las tardes, promovidas por el propio del Ayuntamiento, en las que organiza actividades “como subir a los niños con cuerdas a las pacas de paja con el riego de que estas se caigan o montar a los niños en carros de la compra”. A su juicio, “utiliza materiales que no son adecuados para este fin con los riesgos que conlleva”. Pascual ha advertido en varias ocasiones al alcalde sobre estos peligros y “el primer edil alega que ya le han dado un toque” pero lamentablemente la empresa sigue haciendo estas actividades.



El concejal del PP también se ha hecho eco del descontento de los vecinos porque el fin de semana pasado se estuvo regando la pista del circuito de Rally abasteciéndose de las bocas de agua del pueblo, cuando estas instalaciones cuentan con suministro propio de agua. “De esta manera, en vez de pagar el agua los responsables de estas instalaciones, tenemos que asumirlo los vecinos y el propio Ayuntamiento”, ha concluido.