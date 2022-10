Brihuega, Alocén y Cifuentes cautivan a periodistas e influencers con su encanto, oferta de servicios y oportunidades

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 18 de octubre de 2022 , 11:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Convirtiéndose en auténticos notarios de la realidad, una decena de periodistas e influencers participaron en la segunda visita organizada por la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (FADETA), dentro del proyecto ‘Con las puertas abiertas’.



Los visitantes recorrieron los municipios de Brihuega, Alocén y Cifuentes, siendo testigos en primera persona del enorme encanto, los numerosos servicios e infraestructuras y las diferentes oportunidades que ofrecen los pueblos de la comarca a quienes decidan dejar la ciudad y trasladarse a vivir en ellos.



El presidente de FADETA, Jesús Ortega, ha hecho un balance muy positivo de este proyecto que ha recibido más de 220 consultas de personas interesadas en trasladarse a vivir a uno de los pueblos de la comarca y cuya publicidad ha alcanzado a cerca de 1,3 millones de personas. “Yo creo que hemos acertado con este proyecto, queríamos promocionar nuestra comarca en la ciudad y hemos conseguido que la gente se dé cuenta de lo que hay en nuestros pueblos y que muchas personas se hayan trasladado a vivir aquí”, asegura Ortega.



En esta ocasión, la visita comenzó en Brihuega donde los participantes disfrutaron de un desayuno informativo en la Hospedería Princesa Elima en el que se ofrecieron algunas nociones sobre la comarca, el proyecto y la actividad que lleva a cabo FADETA. Además de conocer las instalaciones de dicho alojamiento rural que ha recibido ayudas Leader gestionadas por el Grupo de Acción Local, los periodistas e influencers también visitaron el nuevo Centro de Día comarcal que se ha construido en la localidad y la sinagoga del siglo XIII que está siendo recuperada y rehabilitada por el Ayuntamiento y que se convertirá en el futuro Centro de Innovación Rural. Por último, se dirigieron a la destilería de lavanda ‘Intercova Aromáticas, S.L’, una empresa dedicada a la destilación de plantas aromáticas ecológicas y aceites esenciales, que exporta a Francia, Suiza y Alemania productos destinados a cosméticos, alta perfumería o industria, tal y como apuntaba su gerente, Ángel Corral.



El alcalde briocense, Luis Manuel Viejo, que participó en la visita, resaltó que “Brihuega y la comarca de la Alcarria Alta es una tierra de oportunidades” y recordó que en los últimos dos años, la población de Brihuega ha aumentado en más de 400 habitantes. “Son empadronamientos estructurales porque su gran mayoría son personas que en algún momento querían dar ese salto para desarrollar su vida personal y profesional en el medio rural y la pandemia ha acelerado ese proceso”, señala el alcalde, quien añade que los servicios, las buenas comunicaciones, la proximidad a Madrid y el teletrabajo han contribuido a ello.



La siguiente parada fue el mirador de Alocén, desde el cual los periodistas e influencers pudieron disfrutar de unas vistas espectaculares del municipio y del embalse. No obstante, las altas temperaturas impidieron que pudieran disfrutar del espectacular color rojo que adquiere el zumaque con el frío, “un arbusto característico de esta zona que desde FADETA queremos impulsar y promocionar para configurar una oferta turística similar a la de la lavanda pero en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que nuestra comarca tendría dos épocas muy destacadas en el año para atraer a un turismo especial”, como aseguraba Jesús Ortega.



Ya en Cifuentes, los visitantes degustaron una comida en el Restaurante Casa de los Gallos basada en productos típicos. Asimismo, visitaron la empresa Trufa Zero donde recibieron unas pinceladas sobre este producto y las catas y talleres que se realizan para darlo a conocer al turista. Además, recorrieron algunos servicios municipales como el espacio coworking que el Ayuntamiento pone a disposición de emprendedores, el cine o salón multiusos y la biblioteca.



El alcalde, Marco Antonio Campos, resaltó que “hay una serie de clichés típicos establecidos que suponen que vivir en el pueblo es dar un paso atrás, cuando en realidad es dar un paso adelante, porque en pueblos como Cifuentes hay todo tipo de servicios educativos, sanitarios, deportivos y formativos, además de una calidad de vida mucho más importante que en la ciudad, y más tiempo libre, es decir todo lo que una familia busca para ser feliz”.



Los periodistas e influencers conocieron los testimonios de algunos emprendedores de la zona. La gerente de la Hospedería Princesa Elima, Raquel Cortijo, explicó que “la calidad de vida, trabajar cerca de casa, conocernos todos e ir andando al trabajo, no tiene precio”. Por su parte, Loreto Palafox, responsable de la empresa Trufa Zero, resaltó las buenas sinergias que se dan entre los pueblos y las cosas positivas que salen de ellas “porque en los pueblos estamos más tranquilos, tenemos la mente más limpia y tenemos más ganas de poner en marcha nuevas iniciativas”. Carmen Blas, una mujer que hace 18 años dio el paso de dejar Madrid y marcharse al pueblo, aseguró que ha sido “una experiencia muy bonita y saludable, porque aquí se quita el estrés” y animó a la gente a vivir este cambio.



Los visitantes también expresaron sus impresiones al finalizar el viaje. La mentora de emprendoras, Mayte Carvajal (@maytecarvajalwomanmentoring), resaltó que a nivel de emprendimiento “hay muchas posibilidades porque hay mucho por hacer” y animó a las mujeres a emprender en el medio rural buscando el apoyo de FADETA y otros organismos. Asimismo, la influencer Elena Santos (@viaja_tu) señaló que “es una zona emergente para nuevos negocios y para nómadas digitales” y añadió que “disfrutar de esta paz es una maravilla”.



La periodista Marina Moreno (@marina_mmaparicio) incidió en que “hay oportunidades y vida más allá de la ciudad y es importante pensar en los pueblos y no dejarlos de lado”. En esta misma línea se pronunció el influencer Víctor Sánchez (@victor_sanchego_jamon) quien aseguró que “vivimos muy rápido, pero en los pueblos todo va más despacio y se da valor a las cosas importantes”.



Por último, la periodista especializada en turismo, Eva Frutos, confesó que, si tuviera que vivir fuera de Madrid lo haría en un pueblo de Guadalajara, mientras que el presidente de honor de la Asociación Mundial de Profesionales del Turismo, Francisco Rivero, afirmó que “merece la pena vivir y respirar este ambiente”.