Rubén Albés: “Hemos ganado el partido por emoción”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 16 de octubre de 2022 , 09:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tras conseguir sendos empates ante Tenerife y Alavés, el buen y duro trabajo del equipo ha dado sus frutos y consigue cerrar esta semana de manera tremendamente positiva: “Ha sido un partido muy duro. Un partido contra las piedras. Hemos ganado el partido por emoción. Porque pusimos corazón y a base de insistir, ayudados por lo que ha transmitido la afición, hemos conseguido ese gol”.



Sobre este aspecto, el entrenador gallego declaró no ser consciente si había o no fuera de juego: “Ha sido una secuencia muy rápida. Supongo que si ha subido al marcador no había posición irreglamentaria”.



Como destacó en la rueda de prensa previa al partido, el equipo era consciente del gran nivel de la plantilla que tenían en frente pese a las numerosas bajas y la carga de partidos en tan pocos días: “La sensación es que no es sencillo para ningún equipo jugar tres partidos en seis días. Hemos tenido que tirar de corazón en momentos clave y este tipo de partidos se deciden por cosas que trascienden de la táctica”.



Aunque de manera momentánea porque aún quedan por disputarse partidos de esta undécima jornada, la posición del Albacete sigue sorprendiendo: “Sorprende a todos. Es momento de disfrutar, pero siendo conscientes del objetivo. Esto es una carrera de larga distancia, competiremos cada día para ser mejores, pero nuestro próximo objetivo es descansar”.



Un descanso más que merecido para toda la plantilla dado el esfuerzo derrochado en esta tan intensa jornada. Un esfuerzo que el míster ha personificado en la figura de Higinio: “Higinio es nuestro Karim Benzema. Nos ha dado soluciones, ha ganado la mayoría de los duelos y ha trabajado mucho sin balón. Es el ejemplo de cómo cuando al final del partido no puedes más, pones todo lo que te queda dentro para ayudar a tus compañeros. Este tipo de actitudes, este factor humano es lo que construye equipos que ganan”.



Un equipo que basa sus pilares en una de las mejores parejas centrales de la categoría: “Boyomo es uno de los centrales con mayor proyección dada su juventud, pero tener a ‘Momo’ es tener un seguro. Hoy ha hecho un gran partido. Tiene mucha personalidad. Sabe jugar la pelota y defensivamente tiene todos los mimbres para ser un gran central”.



Rubén Albés concluyó rueda de prensa hablando del gran trabajo Andy Kawaya, quien hoy, gracias su gol, ha dado los tres puntos al equipo: “Andy es un chico que lo pasó mal la temporada pasada. Pese a no tener minutos se está comportando como un profesional. Hoy ha tenido ese momento que sueña todo profesional. Poder celebrar tu gol junto a la grada de animación”.