UGT CLM exige al SESCAM y a las empresas adjudicatarias de limpieza que dejen de infravalorar a los trabajadores /as del sector

lunes 10 de octubre de 2022 , 08:46h

Desde el Sector Limpieza de la Federación de servicios, movilidad y consumo de UGT en Castilla la Mancha instan a la JCCM a que retire de los pliegos de condiciones de las distintas licitaciones públicas del SESCAM las referencias que dentro del apartado “NORMAS DE CONVIVENCIA”, hacen referencia a posibles faltas y sanciones instadas por el cliente, es decir el propio SESCAM, respecto al decoro y comportamientos genéricos de las limpiadoras y limpiadores de hospitales y centros de salud en nuestra región.



En dichas Normas, también el SESCAM se arroga la facultad de exigir a las empresas adjudicatarias que se prescinda del servicio de estas personas trabajadoras, por unas premisas a todas luces subjetivas, según el responsable del sector limpieza de FESMC-UGT CLM; Félix Frutos.



“Además hay que recordar que estas personas trabajadoras pertenecen a empresas externas y están sujetas ya al régimen de faltas y sanciones que los distintos convenios de aplicación recogen, es inaudito que una administración pública externalice un servicio para unas cosas y para otras no, porque sí es exigible que el SESCAM y por ende la JCCM sean las garantes de la calidad del servicio de limpieza en hospitales y centros de salud de nuestra región, cuando la realidad es que las empresas adjudicatarias de estos servicios no cubren las bajas, ni las incidencias en estos servicios de forma sistemática y la administración mira hacia otro lado”.



Frutos también ha querido recordar que las plantillas de limpiadoras y limpiadores de los distintos hospitales y centros de salud ya sufrieron unas reducciones de plantillas de alrededor del 20% hace 10 años, y a pesar de las promesas de recuperación de esas jornadas, lo que ocurre es que se aumentan los servicios y frecuencias con unas plantillas mermadas y sobrecargadas de trabajo desde hace muchos años.



“Igualmente queremos manifestar que este no puede ser el pago a un colectivo honesto y con dedicación permanente a su trabajo y más con lo sufrido en la pandemia, en la que se salvaron miles de vidas gracias al trabajo de limpieza e higienización de las limpiadoras y limpiadores, algunas veces en unas situaciones muy precarias y con consecuencias muy graves para su salud. Sin limpieza ningún centro sanitario de nuestra región podría dar servicio”.



Por último, queremos volver a reivindicar y exigir al Gobierno de la Nación que se declare servicio esencial del Estado al sector Limpieza.