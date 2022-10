"Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social"

Sánchez vuelve a ENGAÑAR a trabajadores y empresarios : SUBIDA SORPRESA de las cotizaciones sociales

sábado 08 de octubre de 2022

El Gobierno de PSOE/PODEMOS va a dar otro palo a los trabajadores y empresarios. Además de subirles los impuestos, les va a subir las cotizaciones a la Seguridad Social un 9%, que tendrán que pagar tanto trabajadores como empresarios.. Y lo va a hacer por dos vías. Por un lado, va a subir la base máxima de cotización, lo que se traduce en que tendrán que pagar más por los empleados que tienen salarios más altos. Por otro,incluye una subida adicional para una cosa llamada “mecanismo de equidad intergeneracional” que también van a pagar, cómo no, las empresas.



Ni mucho menos será equitativa la subida de cotizaciones que plantea el Gobierno de PSOE/PODEMOS para los sueldos de más de 50.000 euros del 8,6%. La medida con la que el Gobierno espera abrir una importante VÍA DE RECAUDACIÓN para la Seguridad Social en un año de gasto récord en pensiones, que ascenderá hasta los 190.000 millones de euros, recaerá en su mayor parte sobre el empresario.



¿Qué supone la subida de la base máxima de cotización?



El Gobierno realiza de forma habitual una actualización de las bases máximas de cotización -las bases mínimas se incrementan en función del aumento del salario mínimo interprofesional- cuando se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. Normalmente, se incrementa en base al IPC del año anterior. En 2022, las bases máximas se incrementaron un 1,7%, línea con la inflación media de los doce meses anteriores, del 2,8%.



Para 2023, el Gobierno ha fijado en Presupuestos una subida del 8,6%, en línea con el IPC previsto para el conjunto del presente año y también acompasada con la revalorización que experimentarán las pensiones (8,5%)



¿A qué sueldos afecta?



El incremento de las bases supone que la máxima pasará de los 4.139,4 euros hasta 4.495,3 euros mensuales (unos 355,9 euros más de media al mes). Es decir, si la actual base máxima está en 49.672,8 euros pasará a 53.944,6 euros anuales en 2023 (4.271 euros más al año).



Es decir, los sueldos a partir de los 50.000 euros anuales pagarán más escalonadamente hasta llegar al nuevo límite de euros más anuales a la Seguridad Social de 54.000 euros, donde a partir de este nivel todas las nóminas serán gravadas en 4.000 euros anuales más de lo que lo están ahora. En este momento, los sueldos por encima de los 50.000 euros solo cotizaban hasta esos primeros 50.000 euros, quedando el resto exento de cara a la Seguridad Social.



¿Quién pagará la subida?



La subida se paga entre el empresario y el trabajador. Como los que sube es la base de cotización, pero no los tipos, el empleador deberá afrontar un mayor esfuerzo que el trabajador para satisfacer los pagos mensuales a la Seguridad Social como sucede en de forma ordinaria con independencia del sueldo.



Así, de la nóminas hasta 54.000 euros se pagarán de media un 31,5% el empresario y el trabajador un 7% (contabilizando aquí la distribución de la cuota por contingencias comunes, desempleo, formación profesional e incapacidad temporal).



Además, el incremento también se usará para el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que ha creado el Gobierno para hacer frente a las pensiones de los ‘baby boomers’, y que es una cotización del 0,6% para todas las nóminas con independencia del nivel salarial.



¿Cuánto se pagará de más a partir de 2023?



Trasladado a cifras, el impacto sobre las nóminas supone que empresarios y trabajadores pagarán casi 2.000 euros más al año a la Seguridad Social (1.968,86 euros concretamente) en los sueldos de hasta 54.000 euros en 2023. De esta cantidad el empresario pagará 1.615,8 euros más anuales y el trabajador 353 euros más al año, que se apreciará directamente en la nómina que recibe cada empleado en dicho rango salarial.



Este sería el coste sobre nóminas tanto de las subida del 8,6% como del 0,6% del mecanismo de equidad intergeneracional. Es decir, el empresario pagará el 80% del coste de la subida y el trabajador un 20%.



CEOE considera "impresentable" la subida sorpresa de las cotizaciones incluida en los Presupuestos.-



La patronal critica que el Gobierno no informara de su decisión en una reunión del diálogo social celebrada el pasado lunes.



El aumento de las cotizaciones anunciado ayer por sorpresa en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha causado un fuerte malestar en la patronal empresarial, que lo ha calificado esta mañana como "impresentable".



Para CEOE resulta "inadmisible" que el Gobierno "de manera unilateral y a espaldas del diálogo social", haya subido un 8,6% las bases máximas de cotización. Este aumento está incluido en los PGE del año que viene y fue confirmado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien señaló que las bases máximas aumentarían "en el entorno" de la revalorización de las pensiones, un 8,5%.



"Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social", ha manifestado la organización empresarial en un comunicado. La mesa a la que se refieren los empresarios es la de la reforma de las pensiones, convocada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.



Tras la decisión "unilateral" del Gobierno, queda en el aire queda el hipotético respaldo de los empresarios a un pacto de rentas invocado por el presidente el pasado mes de mayo y que hasta ahora han descartado tanto la patronal como los sindicatos. "En un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales para acordar un pacto de rentas, no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a este de forma sustancial", denuncia CEOE.



Los presupuestos presentados ayer por el Gobierno tienen en la "protección social" su principal argumento. Para financiar el gasto en pensiones, subsidios y ayudas, los ingresos generados por las cotizaciones sociales en 2023 crecerán a un ritmo mucho mayor que el empleo y alcanzarán 152.075 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,5%.



Esta gran suma de dinero permitirá cubrir un 74,5% del presupuesto total de Seguridad Social, el organismo que gestiona la gran mayoría de prestaciones, subsidios y ayudas del Estado. Más que la evolución del empleo, la clave que explica la buena salud de la recaudación es la subida de las cotizaciones, como reconoce el propio Gobierno. «Este crecimiento viene influido por la elevación de las bases máximas de cotización y por el actual marco de crecimiento económico», explica el Gobierno en los propios PGE.



La mayor partida corresponderá a los abonos de empresas y trabajadores ocupados, que representan el 94% de los ingresos por cotizaciones sociales y que, a pesar del débil crecimiento del empleo, crecerán en 16.000 millones el año que viene hasta marcar un nuevo récord histórico en el organismo. Se trata de una cifra elevada, suficiente para cubrir prácticamente todo el coste de la polémica revalorización de las pensiones con el IPC.



La base máxima de cotización del Régimen General pasará así de 4.139,4 euros al mes a 4.495,4 euros. La medida adelanta el destope de la pensión máxima, una de las patas de la reforma laboral que negocia actualmente el Gobierno con los agentes sociales de cara a una aprobación antes de fin de año.