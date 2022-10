Cuatro consejos de Elon Musk para acabar con la guerra de Ucrania y Rusia

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de octubre de 2022 , 19:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar







Musk es un gran usuario de la red social y desde 2009, que es la fecha en la que creó su cuenta oficial, ha compartido sus opiniones más personales a través de esta vía. No son pocas las polémicas que ha generado en este espacio y es habitual que bromee con sus seguidores. Una de las últimas conversaciones ha sido en relación con la guerra de Ucrania y Rusia. El fundador de Tesla y SpaceX también envió ayuda a la nación de Vladimir Zelenski, después de que este mismo le pidiera enviar satélites de Starlink a Kiev para evitar quedarse sin internet por el conflicto.



El magnate ha confirmado en una serie de publicaciones que tiene la solución para lograr la paz en estas regiones. Uno de sus primeros tweets fue una encuesta donde invitaba a los usuarios a votar si creían que las personas de las zonas de Donbas y Crimea deberían decidir a qué país querían pertenecer.



Evitar mayor escalada del conflicto



Cuando una usuaria le comentó que quizás no estaba ayudando demasiado con este tipo de mensajes, él afirmaba que estaba muy preocupado por los millones de muertos y afectados en esta guerra. Además, señaló que "si te preocupas por el pueblo de Ucrania, hay que buscar la paz". Con motivo de ello, ha lanzado una serie de consejos que creen que podrían ser útiles para lograr la resolución de este conflicto.



Una de sus primeras ideas es rehacer el referéndum de las zonas anexionadas, pero en este caso con la supervisión de la ONU. En caso de que los civiles no deseen unirse a Rusia, estos deben abandonar los territorios. La segunda propuesta es que Crimea forme parte de manera oficial de Rusia, de modo que tendría que reconocerse formalmente su anexión.



En tercer lugar, consideran que deben asegurar el abastecimiento de suministros, principalmente agua, a Crimea. Asimismo, la última propuesta es que Ucrania debe permanecer neutral ante estos cambios. "Es muy probable que este sea el resultado final, solo una cuestión de cuántos mueren antes de que ocurra. También es importante señalar que un resultado posible, aunque improbable, de este conflicto es una guerra nuclear", recordaba Musk.