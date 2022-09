DIMITE el presidente de RTVE : "Ya no se dan las condiciones para una mayoría plural, estable y coherente"

lunes 26 de septiembre de 2022

José Manuel Pérez Tornero ha dimitido este lunes como presidente de RTVE. El periodista ha comunicado su decisión a través de una carta solo dieciocho meses después de que PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV se pusieran de acuerdo sobre los consejeros del Consejo de Administración. Fiel defensor de la televisión pública, encaró el puesto con la promesa de modernizarla, pero sus fines no se han cumplido como este esperaba.



"Los objetivos eran muy explícitos. Gestionar con un consenso amplio, sin partidismos; con profesionalidad e independencia; afianzar el pluralismo interno y dejar atrás la fragmentación corporativa. Pero, sobre todo, se trataba de hacer que RTVE contribuyese a crear una esfera pública sosegada, dialogante y sin polarización. Lo importante, pues, era lograr que RTVE acompañara la transformación del país, la profundización de la democracia, el avance de la ciencia, de la cultura y del bienestar social", rezan las primeras líneas del comunicado.



Tornero reconoce que estos objetivos eran complejos y que se enfrentaba a un proceso "de largo recorrido" que requería "una paciencia que muchos no tendrían". "Pero, pese a estos inconvenientes, siempre me dio fuerza y paz interior el saber que, por un lado, tanto mi equipo como yo mismo pondríamos lo mejor de nosotros para cumplir la misión", dice.



"Y, por otro, que en el mismo instante en que yo tuviese indicios de que el proyecto que me habían encargado las Cortes no era viable, lo reconocía públicamente -sin dudarlo un segundo- y nunca me aferraría a la presidencia. Pues bien, ese momento ha llegado. Es ahora. Creo, honesta y humildemente, que hemos avanzado mucho en estos pocos meses y que se han sentado las bases de la transformación. Pero, al mismo tiempo, he de reconocer que, tomando en cuenta muchos factores, ya no se dan las circunstancias para sostener la viabilidad de mi proyecto", añade.



"He constatado que, dentro del máximo órgano de administración de RTVE -y pese a los esfuerzos ímprobos realizados por algunos de sus componentes- ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan solo el clima propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto. Lo cual dificulta mucho la gobernabilidad de la empresa, e impide llevar a cabo la transformación con la que todos nos habíamos comprometido", reconoce.



El que fuera el presidente de RTVE afirma que buscaba "sumar y construir", y que se va "con la conciencia tranquila". Volverá a la universidad "con la satisfacción de haber hecho todo lo posible por contribuir a edificar una radiotelevisión pública, plural e independiente, a la altura de las exigencias" del contexto actual.