CSIF CLM movilizará a más de 2.000 trabajadores para la manifestación nacional de este sábado : "No puede ser que sea nuevamente la clase trabajadora la que pague la factura de una crisis"

jueves 22 de septiembre de 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llevará a cabo en Madrid este sábado, 24 de septiembre, la primera gran manifestación sindical contra el Gobierno de España, en la que tomarán parte más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la región.



La manifestación, a partir de las 12 horas, que partirá del Congreso de los Diputados, se lleva a cabo ante el empobrecimiento generalizado de la sociedad, especialmente de la clase media y trabajadora, y para reclamar una subida salarial justa, una jubilación digna y unos servicios públicos de calidad.



El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, explica que “somos la primera organización que le dice basta al Gobierno, el cual debe dar ejemplo a la patronal y ser referente para los convenios en el sector privado, pero la situación es de parálisis total y absoluta”.



Retamosa va más allá y señala que “no nos referimos solamente al Gobierno de España, sino también al de Castilla-La Mancha, que tiene potestad para subir salarios a los empleados públicos de la región y no hace absolutamente nada. Estos gobiernos, que dicen ser ‘los del diálogo social’, no se han sentado a negociar”.



CSIF destaca que esta multitudinaria manifestación está abierta a toda la ciudadanía, porque “no puede ser que sea nuevamente la clase trabajadora la que pague la factura de una crisis. Todos los costes básicos se han incrementado por encima de nuestras posibilidades, con la región marcando mes tras mes la inflación más alta de toda España, con servicios públicos deteriorados y arrastrando una pérdida salarial que supera el 20% y que no para de crecer”.