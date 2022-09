La chistera del señor Bellido

jueves 22 de septiembre de 2022 , 10:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La chistera del señor Bellido



Tribuna abierta: Iván Sánchez, diputado provincial de VOX Guadalajara



Guadalajara, 22 de septiembre de 2022. El secretario provincial del PSOE guadalajareño, y presidente de las cortes castellanomanchegas, señor Bellido se descolgó en junio con una de esas declaraciones triunfalistas que suele hacer. Calificó de “espectacular” el dato del paro de ese mes en la provincia. Y que esto era “gracias a la gestión del Gobierno regional y del de España”.



En junio en la provincia se redujo el paro en 662 personas, un 4,77% menos, con 13.212 desempleados. Un mes más tarde, los datos fueron un auténtico jarro de agua fría para la provincia. Aumento de un 1,91%, 253 desempleados más, en un mes en el que tradicionalmente las cifras de paro bajan en toda España. El ínclito señor Bellido se descolgaba con unas nuevas declaraciones con todo su cuajo, que es mucho. Pontificaba retorciendo su argumento anterior diciendo que los datos de la evolución del paro en la provincia eran nuevamente “espectaculares” teniendo menos paro en la provincia que en 2008. El que no se consuela es porque no quiere… En agosto desgraciadamente ha vuelto a subir el número de desempleados, más que en julio. Un 1,93% con 260 desempleados más. En total 13.725 convecinos sin trabajo. Un drama.



A ver con qué conejo en la chistera nos sorprende ahora Bellido. ¿Dirá que el aumento del paro en 513 personas estos 2 meses es gracias a la gestión del gobierno regional y del de España como dijo cuando bajó en junio? o será por culpa de la guerra de Ucrania, la extrema derecha y el cambio climático.



Tenemos casi el doble de mujeres mayores de 25 años en paro que hombres. Sinceramente no sé de qué se alegraba. ¿De la elevada cifra de paro endémico femenino en la provincia? Por muchos planes y ayudas que destinen Page y la Diputación socialista al empleo femenino, este siempre duplica al masculino. Aunque intenten maquillar el paro con planes de empleo anuales para disminuir artificialmente las cifras de desempleados, la realidad es la que es. Los socialistas, que se llenan la boca con palabrería en defensa de la mujer, han fracasado a la hora de revertir el paro femenino. No han tenido el valor de acometer políticas en profundidad, estructurales. Con el objetivo de atajar esta lacra, más allá de meros retoques cosméticos y coyunturales de paguitas anuales.



Y hablando de maquillar el paro, vamos ahora a hablar de estos “espectaculares” datos del ministerio de la comunista señora Yolanda Díaz y de su Reforma Laboral. Contrarreforma desde la que ya no se consideran desempleados a los trabajadores que, pese a disponer de un contrato fijo-discontinuo, en realidad están sin empleo. Vamos, que los datos de estas estadísticas no son reales.



Y es que la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz prohibió el contrato por obra y servicio y encareció los contratos temporales haciendo que muchos de ellos pasen a la modalidad de fijo-discontinuo. Supone un beneficio estadístico importante para el Gobierno. Así, convierten por arte de magia empleos "temporales" en otros considerados "fijos", aunque esta transformación no signifique que esos empleados vayan a estar más tiempo trabajando que antes.



Así en los 8 primeros meses de este año, los primeros de vigencia de la nueva reforma, el número de trabajadores que han firmado más de un contrato indefinido en un mismo mes ha sido de 175.183 personas. Once veces más que en el mismo periodo del año pasado, cuando sin la reforma, esto le sucedió a 14.980 personas.



Si a esto se une que uno de los objetivos básicos de la Reforma Laboral, consistía en acabar con la precariedad laboral y mejorar la calidad del empleo ¿Considera de verdad Yolanda Díaz que un joven con contrato fijo-discontinuo no tiene unas condiciones laborales precarias? ¿Cree con sinceridad que trabajar dos/tres/cuatro meses de doce en un trabajo ocasional y estar sin trabajo el resto del año supone tener un empleo de calidad?



No hace falta ser un lince, ni mucho menos un paniaguado del gobierno nacional o regional, para ver que la infravaloración del desempleo se ha disparado a partir de la contrarreforma laboral impulsada por Díaz. Así se demuestra comparando el número de los contratos fijos discontinuos suscritos entre enero y mayo del año actual con los que se suscribieron en el mismo periodo de 2.019, último año prepandemia. Si los firmados entonces fueron 98.000, los que se han firmado en los cinco primeros meses de 2022 han sido 683.000. Vemos que este “defecto” se ha multiplicado por siete a partir de la súper reforma.



Señor Bellido le invito a que busque los contratos fijos-discontinuos de estos meses de verano y los compare con los del verano de 2019. Y ya verá lo poco “espectaculares” que son.



No nos tome por tontos. En política no todo vale.



: Iván Sánchez, diputado provincial de VOX Guadalajara