Entran dos veces a robar cable de cobre de una de las depuradoras de Chiloeches : "los cogen y los sueltan con mucha facilidad"

viernes 16 de septiembre de 2022 , 20:12h

La Guardia Civil de Guadalajara investiga el robo, en pleno día, en dos ocasiones y en un corto espacio de tiempo, de cable de cobre de una de las estaciones de depuración de agua de Chiloeches (Guadalajara), cuantificándose las pérdidas y los daños causados en aproximadamente unos 10.000 euros.



El alcalde de Chiloeches, Juan García,ha mostrado su indignación ante la permisibilidad que suele regir en la justicia para este tipo de sucesos ya que "los cogen y los sueltan con mucha facilidad, algo que no se entiende", ha subrayado, tras pedir un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos si no se quiere que se incrementen con la crisis económica que se augura.



Para García, en su caso, "han hecho un tremendo daño social y ecológico". "No se adelanta nada con que la Guardia Civil haga su trabajo si la justicia los suelta", ha abundado muy indignado.



Si bien hace unos días se cometía el primer robo, este martes por la tarde, el alcalde recibía otra llamada del responsable de mantenimiento de la depuradora comunicándole que habían entrado de nuevo a robar cable, aunque en este caso solo alcanzaron a cortar el cableado.



Ante estos hechos, el Consistorio se ha visto obligado a ampliar la vigilancia en este recinto y a instalar una cámara de seguridad. Los dos hurtos se produjeron en torno a las 18.00 horas.