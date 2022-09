Núñez pide a los castellanomanchegos que nos `unamos´ en la misión de echar `entre todos´ a Page para evitar que ayude a Sánchez a continuar en el Gobierno

viernes 16 de septiembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido hoy a los castellanomanchegos que “nos unamos” en la misión de echar “entre todos” a Page del Gobierno regional para evitar que pueda a ayudar a Sánchez, desde el Palacio de Fuensalida, que siga gobernando en España.



Así se ha pronunciado Núñez, en Guadalajara, donde ha asegurado que ayer, con nitidez y con claridad, Page dijo que estaba orgulloso de Pedro Sánchez y que estaba encantando con que viniera a nuestra tierra, con que le acompañara en Toledo y que iba a hacer todo lo posible para que el PSOE ganara las elecciones.



Por ello “hoy me atrevo a decir, con más fuerza que nunca que si los castellanomanchegos queremos que Sánchez deje de ser el presidente del Gobierno hay un paso previo en el que tenemos que unirnos, que es el desbancar a Page del Gobierno de Castilla-La Mancha”.



“Si Page está orgulloso de Sánchez, si está encantado de compartir escenario con él, si va a trabajar para que siga siendo el presidente del Gobierno de España, toca quitarle protagonismo y restarle poder a Page”.



Así mismo, ha advertido que Page lleva demasiado tiempo tratando de mentir a los castellanomanchegos y los vecinos de esta tierra ya no se dejan engañar por él.



Por eso, ha insistido en que “no quedaban muchas dudas”, pero si alguna quedaba, ayer Page la disipó después de escucharle decir que “estaba muy orgulloso de Pedro Sánchez y que estaba muy contento de tenerle en Toledo”.



Y además dijo que, por su puesto, “iba a poner todo lo que estuviera en su mano para que el PSOE siguiera ganando elecciones”. “Sé que no había duda de ese tema, pero cuando uno ve Page va buscando titulares para tratar de desmarcarse de Sánchez puede tender a dejarse engañar”, ha advertido.



Y, - ha indicado-, a los castellanomanchegos no nos gusta que nos mientan y nos engañen quien hoy preside la Junta de Comunidades.



Por todo lo anterior, ha señalado que los castellanomanchegos no nos gusta que nos mientan y no nos gusta que traten de engañarnos, “nos gusta la sinceridad, las personas llanas, que nos miran con empatía y que comparten con nosotros su verdad”.