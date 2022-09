Buen balance de las recuperadas fiestas del Cristo de Quer

lunes 05 de septiembre de 2022 , 17:53h

El Ayuntamiento de Quer hace un buen balance de las fiestas que, en honor al Cristo de la Misericordia, se han celebrado a lo largo de una semana. El alcalde de Quer, José Miguel Benítez, las califica como “unas buenas fiestas, sin incidentes, con actos en los que ha habido una gran participación y otros en los que no tanta; como siempre decimos, tomamos nota de las actividades que no han gustado tanto, para eliminarlas, y también de las que sí han tenido éxito, para potenciarlas en el futuro”, señala.



Benítez reconoce que, después de dos años sin fiestas, “las de 2022 nos han pillado algo desentrenados”, pero también agradece “su entrega al equipo de gobierno, trabajadores municipales, Protección Civil "enorme labor la suya, cada día de fiestas", y, en general a todos los que han hecho posible el éxito de unas fiestas en las que ha habido quizá una mayor afluencia y participación de gente de fuera, y algo menor de nuestros propios vecinos”, decía esta mañana.



Las fiestas comenzaban el pasado sábado con el pregón, que daba Laura Medina, y afectada por un sarcoma de útero, la que fuera concejala de Festejos en la anterior legislatura transmitió energía positiva desde el balcón del Ayuntamiento. DJ Pulpo la multiplicó en una noche inolvidable, con música de los 80-90-00. El primer fin de semana, tomó su cetro el que ha sido hermano mayor este año, Miguel Angel Senén. "Ser hermano mayor del Cristo es un orgullo muy grande, puesto que lo han sido familiares míos, a los que recordamos especialmente en estas fechas", señalaba en el mismo Día del Cristo. Senén pertenece a la Hermandad desde hace cuarenta años, cuando sus padres lo inscribieron teniendo él seis. "Todo el año tengo presente al Cristo de Quer. Este año, en el que he sido hermano mayor, he sentido las fiestas más que ningún otro, y también una enorme satisfacción cuando ha terminado la procesión, después de que los hemanos hayamos llevado a hombros al Cristo", añadía.



A partir de entonces, se fueron sucediendo las actividades. En la primera semana fueron protagonistas las actividades pensadas para el público familiar, como el Día de la Bicicleta, la prueba de habilidad en bicicleta, la yincana infantil en la piscina, que se completó con una excursión de los jóvenes al Parque de atracciones de Madrid, una masterclass de zumba, y los tradicionales torneos deportivos de ping-pong, futbolín o dardos y el 3x3 de basket, o la Crazy Colour Run de Quer, que este año ha llegado a su récord de inscritos.



El día más solemne, fue, sin duda, el Día del Cristo de Quer, en el que todo el protagonismo fue para la Hermandad, que organiza la parte tradicional de la fiesta. Se recuperó la procesión verpertina del Cristo. “Por supuesto, el Ayuntamiento de Quer, como no puede ser de otra manera, ha estado presente y respondido a todas las peticiones de la Hermandad, contribuyendo así al brillo de la celebración histórica y religiosa”, añade Benítez.



Por la noche, los concursos de disfraces infantiles y de adultos, registraron una gran participación, así como también un maravilloso nivel que puso de manifiesto la imaginación y buen hacer de los seteros.



El sábado, después de la solemnidad de la misa de difuntos, fue el día de la diversión, con una yincana y juego de la oca, y una nueva edición del Quer Talent Show. Y ayer, domingo, la paella popular, el concurso de tortillas, la exhibición de drones y los fuegos artificiales, ponían punto final a unas fiestas inolvidables. “No ha habido ningún incidente. En general ha habido una buena participación en todos los eventos y, como cada año, queremos hacer saber a los seteros que nos aplicamos el mismo espíritu de autocrítica de siempre, para aprender de nuestros errores y no volverlos a cometer en el futuro”, termina Benítez.