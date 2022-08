5 claves para sacar el máximo partido a la cámara de tu smartphone y tomar las mejores fotografías

miércoles 17 de agosto de 2022 , 19:06h

El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que se ha ido haciendo cada vez más popular gracias a la llegada del mundo digital. En concreto, los teléfonos móviles vienen equipados con mejores cámaras, hasta el punto de convertirse en un elemento diferencial a la hora de elegir un dispositivo e, incluso, como sustituto a las cámaras réflex. Muchos dispositivos incluyen funciones de iluminación, perspectiva y composición y muchos usuarios aún no saben cómo usarlas. Por este motivo y para celebrar esta fecha tan conmemorativa OnePlus, la compañía global de telefonía móvil, te ofrece una serie de claves y consejos para sacarle el máximo partido a la cámara de tu smartphone.

Siempre al natural

Una de las principales claves que tienes que tener en cuenta para poder hacer fotos profesionales es usar la luz natural, ya que aportan más realismo y son más agradables a la vista. Si te encuentras en un lugar interior, procura hacer las fotos lo más cerca posible de una ventana o fuente de luz natural, y evita hacerlas a contraluz. De esta forma, se verán más oscuras. Además, cada momento del día te dará una luz diferente, proporcionando todo tipo de efectos. Las fotos que tomes, por ejemplo, en la famosa “Golden hour” que se da al atardecer, harán que se vean con tonos naranjas y rosados y no necesites ningún efecto extra. ¡Bye bye filtros!

Y, ¿qué hacemos con el flash?

El flash de la mayoría de smartphones produce una luz excesivamente intensa que tiende a generar sombras muy marcadas, por lo que los colores no se reflejan de forma natural y nítida, así que lo más recomendable es evitar usarlo (salvo que sea estrictamente necesario). Sin embargo, algunos dispositivos como el OnePlus 10T tienen un sensor de 1/1,56 pulgadas, combinado con la compatibilidad con OIS y EIS, te permitirá obtener suficiente luz para conseguir fotos nítidas y detalladas, incluso en entornos con poca luz o con iluminación irregular.

La cuadrícula, tu mejor aliada

Seguro que has abierto varias veces la cámara del móvil y has visto cuadrados en la pantalla y te has preguntado qué es eso y para qué sirve. Para convertirse en todo un profesional de la fotografía no sólo tienes que tener en cuenta la luz y el color, sino que también es importante valorar aspectos como la composición y encuadre de la imagen. Para eso está la cuadrícula, para hacerte de guía. Los expertos de OnePlus recomiendan usar la regla de los tres tercios, en el que se dividirá en nueve partes la pantalla (tres tercios en vertical y otros tres en horizontal) y los lugares donde se crucen las líneas serán los puntos de interés, en los que deberás enfocar los objetos de la imagen.

Di si al zoom óptico

Reconócelo, eres de los que le gusta captar imágenes incluso de aquellos elementos que se encuentran fuera de nuestro alcance visual. Sabemos que para usar el zoom sueles ampliar la imagen en la pantalla usando la cámara normal. Si eres de esa clase de personas, quítate esa idea de la cabeza, ya que todos los dispositivos suelen contar con cámaras que incluyen zoom óptico que amplía a través de la lente y no por software. ¿La diferencia? La calidad y nitidez de la imagen al ampliar con un zoom digital y con un zoom óptico. En el caso del OnePlus 10T, incluye en su sistema de tres cámaras una lente macro que permiten alejar y acercar la imagen respectivamente, conservando su calidad y nivel de detalle.

La magia de los planos abiertos

Las fotos con gran ángulo de visión se han convertido en toda una tendencia, y es que cada vez más smartphones incorporan cámaras con lente gran angular para poder realizar las mejores tomas de los paisajes, monumentos u otras fotos panorámicas. En este tipo de fotografías se captura todo lo que hay en la escena con una gran profundidad, lo que hará que puedas jugar con la distorsión de los objetos cambiando la inclinación de la cámara.

Además de la cámara principal de 50 MP, el OnePlus 10T cuenta también con una cámara ultra gran angular con un campo de visión de 119,9° para poder tomar detalle de todos los elementos que hay en un mismo lugar y sorprender con imágenes profesionales.

OnePlus apuesta de manera decidida por la fotografía como una de los pilares de sus buques insignia

Más allá de esta serie de consejos, OnePlus apuesta por la fotografía como un factor diferencial de sus flagship. De hecho, la compañía firmó un acuerdo de colaboración con Hasselblad, compañía líder mundial de cámaras y objetivos digitales de formato medio. Por medio de ese acuerdo, los usuarios de terminales como el OnePlus 9 y OnePlus 10 podrán disfrutar de una experiencia fotográfica de otro nivel gracias a un sistema de cámaras que ofrece una mayor calidad de imagen, más precisión y colores más nítidos y vivos. El resultado de esta colaboración son fotografías más nataturales, y que captan un mayor nivel de detalle.

Por otra parte, OnePlus también ha anunciado su plan de invertir más de 150 millones de dólares durante los próximos tres años. Mediante esta inversión pretenden desarrollar aún más las funcionalidades de imagen de la cámara de sus smartphones en su búsqueda continua de brindar la mejor experiencia para sus usuarios.