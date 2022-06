Este sábado, Summer Festival, gran fiesta de Zumba en Quer (20 horas)

miércoles 15 de junio de 2022 , 13:52h

Endrá lugar el próximo 18 de junio, de la mano de la Jammer, María Escámez y de la Zes, Virginia Escámez. No hace falta ser un experto para participar. Habrá varios niveles y cualquier persona con ganas de pasarlo bien será bienvenida. La hora de inicio se retrasa de 19 a20 horas por la ola de calor.



Quer. 14 de junio de 2022. Este sábado, a partir de las 20 horas – y no de las 19 como estaba inicialmente previsto, por evitar la ola de calor-, en el Complejo Polideportivo de la Dehesa, darán comienzo 4 horas de diversión de la mano de una de las disciplinas deportivas que tiene más seguidores seteros, como es el zumba.



Quienes quieran pasar una tarde divertida de la mano del baile y del deporte, pueden acercarse, aunque no tengan experiencia previa. El festival se ha planteado para que se pueda seguir desde cualquier nivel, e incluso sin experiencia previa en zumba.



La masterclass la van a dirigir las hermanas Escámez, María y Virginia, verdaderas gurús del zumba a nivel mundial.



En La Dehesa habrá más de 6.500w de sonido, servicio de ludoteca gratuito para los padres que quieran participar puedan conciliar, sorteo de regalos y otras sorpresas. Todo está preparado para que seteros y visitantes puedan disfrutar a tope del baile y el ejercicio.



El precio para participar es de 5 euros, que se pueden abonar realizando una transferencia al nº de cuenta ES75 2085 7708 6303 3041 0576 y enviando justificante por WhatsApp con el nombre o nombres de los participantes al teléfono 659 548 305.



El Zumba es una disciplina que combina ejercicios fitness con diferentes bailes y ritmos a través de coreografías sencillas, divertidas y dirigidas y que pueden practicar personas de cualquier edad. Practicar zumba libera estrés, elimina calorías prácticamente sin notarlo, y además, con una sonrisa mientras se practica, ejercita todo el cuerpo, mejora la coordinación y la resistencia.