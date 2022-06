Últimos días para participar en el concurso fotográfico de la Red Medieval en Instagram

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de junio de 2022 , 18:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Se puede participar hasta el próximo domingo, día 12 de junio. Los instagramers deberán una fotografía relativa al patrimonio monumental de cualquiera de las Villas Medievales: Consuegra, Sigüenza, Hondarribia, Estella-Lizarra, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Marvão o Almazán, para optar a los premios.



Hondaribia-Gipuzkoa. 08 de junio de 2022. La Red Medieval ha hecho de las redes sociales una de sus herramientas de promoción. El 2020, el proyecto se divulgó mediante una ambiciosa campaña en Facebook e Instagram con el fin de mantener el foco sobre las actividades que no se pudieron llevar a cabo de manera presencial por motivo de la pandemia, algo que se repetía igualmente en la primavera de 2021 y después en otoño, con la puesta en marcha, en versión virtual, del concurso de pinchos y tapas medievales que no pudo celebrarse por la pandemia de manera presencial, y del primer #ConcursoFotoRed para instagramers.



Los excelentes resultados de todas estas campañas, y del concurso, han animado a la asociación a reeditar este último, con una segunda edición en la que seguir poniendo en valor el patrimonio monumental de las ciudades y villas medievales.



Los participantes deberán subir a esta red social una fotografía del patrimonio monumental de las villas medievales que integran la asociación: Consuegra, Sigüenza, Hondarribia, Estella-Lizarra, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Marvão y Almazán.



Participar es muy sencillo. Basta con seguir al usuario @villasmedievales en Instagram y subir una publicación con una foto a la RRSS indicando el lugar, con el hashtag #ConcursoFotoRed. Las fotos solo podrán ser de una de las villas que pertenecen a la asociación, y no pueden publicarse en forma de stories.



Cada participante podrá subir un máximo de tres fotografías y etiquetará al usuario @villasmedievales en la publicación. No se pueden utilizar fotografías selfies.



La fecha de cierre de participación será domingo, 12 de junio a las 23:59 h. Entre los días 13 y 17 de junio el jurado profesional hará la selección de las 8 mejores fotografías y el día 19 de junio se publicarán estas fotografías para que los usuarios puedan dar "me gusta" hasta el día 26 de junio a las 23:59 que se seleccionarán las fotos con más "me gusta".



A continuación, se hará público el nombre de los ganadores en el perfil de Instagram @villasmedievales tanto en una story como en las publicaciones del sorteo. A los interesados, se les notificará también su premio por mensaje directo.



Premios



El primer premio es 1 noche de alojamiento y desayuno y una comida o cena para 2 personas y una visita guiada en una de las villas que forman parte de la asociación. El segundo y tercer premio es un lote de productos que estará formado por un producto eno-gastronómico típico de cada villa.



Un jurado profesional formado por 8 personas seleccionará 8 de las fotografías que hayan participado en el concurso. Las fotos seleccionadas se publicarán en Instagram para que los usuarios puedan dar "me gusta" a estas publicaciones y de éstas se seleccionará la que más "me gusta" haya obtenido. El día 26 de junio a las 23:59 termina el concurso por lo que se obtendrán las fotografías con más "me gusta" en ese momento y se hará inmediatamente la publicación del nombre de los ganadores en el perfil de instagram @villasmedievales tanto en un story como en las publicaciones del sorteo y por mensaje directo.