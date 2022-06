Alejandro Gómez se impone al sprint en la Jadraque MTB III Sendas Del Cid

lunes 06 de junio de 2022 , 10:59h

Javier Écija, ganador de las últimas dos pruebas (Tendilla y Cogolludo), ha llegado a meta con idéntico crono 1h. 54´ 05” que el vencedor. En féminas, Esther Tabernero ha logrado por fin imponerse en una prueba, después de dos segundos puestos y un tercero en las tres primeras carreras (Gárgoles, Tendilla y Cogolludo), con un tiempo de 2h. 34´ 07”.

GALERÍA DE LA CARRERA

GALERÍA DEL PODIUM

CLASIFICACIONES AL COMPLETO

Doscientos cuarenta participantes han tomado la salida en la Jadraque MTB III Sendas Del Cid, que ha organizado el Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración de más de medio centenar de voluntarios locales. 222 corredores se habían inscrito con antelación, mientras que otra veintena lo hacía esta misma mañana, minutos antes de la salida.

Ha sido el alcalde de la villa serrana, Héctor Gregorio, quien hacía la cuenta atrás, en el parque municipal de la localidad, haciendo coincidir la salida con las nueve en punto de la mañana. Pese a que se preveía una temperatura alta, a esa hora, no sobraba la chaqueta. Los termómetros marcaban 12 grados centígrados. A lo largo de la carrera, y pese a que lucía el sol, el calor no ha condicionado la prueba.

Por delante, 47,13 kilómetros para los corredores que optaron por la ruta larga, y 31,67 para la corta, en una carrera de perfil diferente a las que se habían disputado hasta ahora, con menos metros desnivel, pero que, igualmente, ha dejado un magnífico sabor de boca a los participantes en sus sendas verdes y marrones, rodeadas de cereal que ya pinta.

Realmente, la salida oficial, lanzada, tenía lugar en la calle de San Roque, a la altura de la Plaza de Toros. Los corredores habían tardado un santiamén en llegar hasta allí y, una vez empezó a correr el crono, se encaminaron, a toda velocidad pese a la pendiente, por el camino de Bujalaro hacia el alto del Pendón. Después de cruzar la propia localidad de Bujalaro, la carrera tomaba allí dirección al arroyo del Sistero y fuente del Chorrillo en dirección a Matillas. Dejando atrás el camino del Obispo estaba el primer avituallamiento líquido y sólido (km 19).

A la altura de la pista del Chaparral se dividía la ruta larga y corta (km25). En ese punto la ruta corta descendía hacia la fuente del Ave María donde volvía a coincidir con la larga. Juntas, bajaban por la senda del Cerro Cuchillo hacia Valdeiruega dirección Utande. Precisamente en la ermita de Utande estaba el segundo avituallamiento líquido y sólido (km 33) poco antes de subir hasta Villanueva de Argecilla por Valdecastejón. La bajada de la Fuente del Ave María, la subida del Ojo de Villanueva, y la subida por el Camino de Valdellantas han sido decisivas en la resolución de la carrera en sus primeros puestos.

Los primeros corredores en cruzar la meta fueron tres e-bikers: David Menéndez (Bike Time) con 1h. 49´08”, Juan Gómez (Bike Time) con 1h. 49´15” y Cecilio García (Flop CMC Sapim) con 1h. 53´05”, en un circuito, como el de hoy, rodador, en el que era factible sacar más partido de los motores.

El vencedor de la prueba absoluta ha sido Alejandro Gómez (Eload Team). Después de lograr un segundo puesto en Gárgoles, problemas físicos y mecánicos, respectivamente, le habían apartado del pódium en las dos siguientes pruebas, Tendilla y Cogolludo. Hoy, pese a no tener su mejor día, como él mismo confesaba en el parque de Jadraque, el último ganador del circuito (2019) se imponía en la misma línea de meta, en un bonito sprint a Javier Écija (Bike Time), que venía de ganar las últimas dos carreras (Tendilla y Cogolludo). Ambos han hecho el mismo tiempo, 1h. 54´ 05”.

Alejandro Gómez afirmaba en meta que la carrera de hoy ha sido lenta y táctica. “Es una prueba menos dura, con menos desnivel que otras, sobre todo al principio, lo que propició que rodáramos muchos tramos en grupos de entre seis y dieciocho corredores”. En la subida al Ojo de Villanueva de Argecilla llegaba la selección final. Oscar Chicharro, cuarto en meta, puso un ritmo infernal que sólo pudieron seguir el propio Alejandro, Javier Écija y Oscar Cortés. Alejandro coronó sólo, pero Écija le recortó en la bajada, para jugarse la carrera mano a mano con él en la llegada al parque. Esta vez, ganó Gómez, que a diferencia de Écija no tiene como objetivo competir fuera de Guadalajara en 2022. “Quizá sólo me prepare el campeonato de Castilla-La Mancha a finales de agosto”, decía esta mañana.

Javier Écija coincidía en su visión de la carrera con el ganador. “Hemos empezado tranquilamente esta carrera rodadora, en grupo, guardando fuerzas en el llano, y tensando en las subidas. En la última, Alejandro ha cogido unos metros, pero en la bajada le he conseguido recortar… y me ha faltado media rueda en meta”, decía el biker, que tiene en mente hacer un buen papel en el Campeonato de España que se celebrará el próximo mes de julio en Candeleda (Ávila).

Para Oscar Cortés (Independiente) la de Jadraque ha sido una “carrera tranquila, con mucho llano, en la que nadie quería gastar balas”. Sobre la llegada al sprint y sus posibilidades de victoria, el hoy tercero comentaba que “nos lo hemos jugado todo en la última subida, pero los jóvenes me han reventado… tengo 41 años”, decía con deportividad. Cortés lo dio todo al empezar la subida, pero no pudo ser.

En féminas se ha impuesto, por fin, la triatleta Esther Tabernero (GranPadel MTB Team) después de dos segundos puestos (Gárgoles y Tendilla) y un tercero en Cogollludo. Lo ha hecho con un tiempo de 2h. 34´07”. “Mis rivales están fuertes, pero hoy he podido vencer. La de hoy era una carrera más tranquila, menos técnica, excepto dos bajadas difíciles. He arrancado fuerte en la salida y he seguido mi ritmo”, decía en meta.

Beatriz Martínez (Flop CMC Sapim) coincidía en que la de hoy era una “carrera muy rodadora, con las bajadas muy secas, y por eso, algo peligrosas, pero en general, muy chula y divertida para el corredor”. Beatriz, que ha competido en las cuatro pruebas disputadas hasta ahora, reconocía que “hoy no he tenido posibilidad de ganar”. Esther Tabernero se puso por delante en los primeros kilómetros, “y he sido incapaz de cogerle rueda”. Llegó a meta con un tiempo de 2h. 36´41”.

María Jiménez (Bicicletas Maroto Club Ciclista) fue tercera con 2h. 50´11” en “una carrera super chula, con sólo en una bajada muy técnica en la que me ha tocado echar pie a tierra, en la que he disfrutado con todo, sin pasar calor, con aire a favor en el llano y en la que no he tenido posibilidad de clasificar mejor”.

El alcalde de Jadraque, Héctor Gregorio, calificaba esta mañana de “rotundo éxito” la recuperación de esta carrera “después de siete años de ausencia y de dos de pandemia”, daba las gracias a los voluntarios de Jadraque que han hecho posible que todo transcurriera sin incidencias, a la organización y a la tienda Un Piñón y resto de patrocinadores por su apoyo. “Nuestra intención es que la carrera se instaure como algo tradicional en este mes preveraniego de junio”, afirmaba, convencido de que Jadraque tiene muchos parajes perfectos para la práctica del deporte de la bicicleta de montaña, a cualquier edad y con cualquier nivel de dificultad. “Los corredores nos transmiten que el recorrido es muy bonito, por lo que invito a los amantes de este deporte a conocer lo que Jadraque tiene para ellos, y, por supuesto que coman y duerman aquí”, terminaba.

En la organización y logística de la carrera han colaborado con la Diputación de Guadalajara, con el Club 1 Piñón, Protección Civil de Guadalajara y más de medio centenar de voluntarios jadraqueños y la Guardia Civil. Al final de la prueba, hubo una paella para todos los participantes y acompañantes, por cortesía del Ayuntamiento.

La Diputación Provincial de Guadalajara ha depositado su confianza, para la coordinación del circuito, en el club Eload Training (eloadtraining.com) que ha vuelto a conseguir una brillante prestación técnica en la prueba.

Todas las categorías

En Féminas Máster, la vencedora ha sido María Jiménez Castro (2h 50´11”); en Féminas Senior, Esther Tabernero (2h 34´07”); en Junior, Roberto Fernández (2h 06´02”); en Máster 35, Rafael Revuelta (1h 55´47”); en Máster 40, Oscar Cortés (1h 54´54”); en Máster 45, Aurelio Mayoral (1h 58´24”); en Máster 50, José Miguel Peña (2h 08´30”); en Sub 23, Hugo Carrasbal (1h. 55´ 29”); en senior, Alejandro Gómez (1h 54´05”); y en veteranos, Carmelo Gómez (2h 04´37”). El equipo ganador en Jadraque ha sido el Flop CMC Sapim.