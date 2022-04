Molina acogerá un Foro sobre despoblación de referencia nacional el próximo 29 de abril

lunes 18 de abril de 2022

El próximo 29 de abril, el Centro Cultural San Francisco de Molina de Aragón, acogerá el Foto de Next Educación titulado “Señorío de Molina: corazón de la despoblación”. Será una jornada en la que se darán cita dos ministras del Gobierno de España, la más alta representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, consejeros de varias comunidades autónomas, parlamentarios nacionales y europeos, alcaldes de la comarca molinesa y diversos expertos en la realidad de la España despoblada, y que tendrá como eje fundamental y gran objetivo promover el acceso de las comarcas rurales de Guadalajara a las estrategias y fondos europeos de lucha contra la despoblación que ya están aprobadas para varias provincias limítrofes.



Así lo han expresado el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes, y el periodista, sociólogo y presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal, durante la presentación de este encuentro sobre despoblación.



José Luis Vega ha señalado que “va a ser un foro importante, con representantes de varios gobiernos y comunidades autónomas, que queremos que sea un referente nacional”, en el que se va a dar a conocer la doble realidad de la provincia de Guadalajara, con el fin de “evitar que se produzca discriminación de las comarcas despobladas de Guadalajara respecto a provincias limítrofes en cuestiones como el tratamiento fiscal”.



Así lo ha corroborado Manuel Campo Vidal, quien ha subrayado que “es momento de alzar la voz ahora que por fin se mira hacia la España despoblada” y que será un Foro en el que “no se va a hablar de política, se va a hablar de la realidad, de esa realidad de una provincia descompensada, porque el Corredor del Henares tapa en las estadísticas la realidad dramática de la comarca con menor densidad de población de toda Europa”.



Campo Vidal ha incidido en que la presencia de quienes van a participar en el foro va a permitir “aflorar esa realidad que está ahí”, a través de “un foro muy potente, con gran presencia institucional” que “esperamos que marque un antes y un después para la provincia de Guadalajara”. El presidente de Next Educación y, dentro de esta organización, de la Cátedra de Reto Demográfico, ha agradecido la confianza de la Diputación de Guadalajara para organizar este foro sobre despoblación.



Por su parte, Francisco Javier Montes ha recordado que en el programa de gobierno con el que se presentó a la Alcaldía de Molina de Aragón estaba incluido “un foro sobre despoblación para dar voz a todos los alcaldes de la comarca y las administraciones nos han escuchado”, por lo que se ha mostrado “muy agradecido”. Montes ha indicado que es un foro para “visibilizar el problema de la despoblación, que no tiene fronteras” y se ha mostrado convencido de que “será un gran día para Molina y su comarca”.



Veinte ponentes de diversos ámbitos e instituciones.



El Foro “Señorío de Molina: corazón de la despoblación” será inaugurado por Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno de España, tras las intervenciones del alcalde molinés, el presidente de la Diputación y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.



A continuación se desarrollarán cuatro mesas. En tres de ellas se abordarán experiencias de lucha contra la despoblación desde el ámbito local, el regional y el europeo, y habrá una cuarta formada por periodistas sobre comunicación desde las zonas rurales.



A lo largo de estas mesas, intervendrán en el foro representantes municipales como Jesús Alba, alcalde de Checa y presidente de la ADR Molina de Aragón-Alto Tajo, Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, y Consuelo Alonso, emprendedora y concejala de Establés; representantes de comunidades autónomas: José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, Mayte Pérez Esteban, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y Fabiola García, consejera de Política Social de la Xunta de Galicia; parlamentarios europeos y nacionales: Cristina Maestre, eurodiputada, Milagros Marcos, diputada por Palencia y portavoz de Agricultura y Despoblación del PP, y Sara Bianchi, coordinadora de la Red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa.



En la mesa de periodistas “comunicar desde lo rural” intervendrán cinco profesionales de la información: Aurelio Medel, Miguel Ángel Aguilar, Paloma Zamorano, Luis Vallés y Chema López Juderías.



El foro será clausurado por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, y por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la lectura de conclusiones de la jornada, a cargo de Manuel Campo Vidal.



El evento está organizado por Next Educación, Diputación Provincial, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Molina de Aragón y Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.