El Banco Central Europeo mantiene los tipos del dinero al 0 % pero...DEJARÁ DE COMPRAR deuda

sábado 16 de abril de 2022 , 20:34h

El Banco Central Europeo (BCE) confirmó este jueves que concluirá las compras de deuda en el tercer trimestre del año porque «la inflación ha aumentado significativamente y continuará siendo elevada durante los próximos meses».



Antes de que concluya el plazo, la institución que preside Christine Lagarde prepara compras mensuales por importe de 90.000 millones de euros entre abril y junio.



Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el BCE informó en un comunicado de que mantuvo el tipo de interés de las subastas semanales en el 0 %, el de la facilidad marginal de crédito en el 0,25 % y el de la facilidad de depósito en el -0,25 %.



El Consejo del BCE no se plantea anunciar subidas de los tipos de interés hasta que no de inicio el final de las compras. En la pasada reunión Lagarde adelantó subidas escalonadas, aunque no detalló plazos.



«La agresión rusa a Ucrania está causando un enorme sufrimiento. También está afectando a la economía en Europa y en otros lugares. El conflicto, y la incertidumbre asociada, están deteriorando gravemente la confianza de las empresas y de los consumidores», dijo el BCE.



Durante la última reunión celebrada el 10 de marzo, el organismo aseguro que «si las perspectivas de inflación a medio plazo cambian y las condiciones de financiación se vuelven inconsistentes con el avance hacia el objetivo del 2 %», el BCE está preparado para revisar el calendario de las compras de deuda de nuevo en volumen y/o duración.



A partir de octubre, el Consejo de Gobierno iba a mantener las compras de deuda a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros.



¿Qué significa esto para España?



El Banco Central Europeo es el MAYOR COMPRADOR DE DEUDA pública de Europa.



Para países como España, Italia o Grecia, es prácticamente el ÚNICO comprador de deuda pública, por lo que si de aquí a tres meses deja de comprarnos la deuda, el país tendrá que buscar nuevos compradores. Por la ley de la oferta y la demanda, al haber menos demanda de bonos -porque el BCE no comprará-, el precio de los bonos caerá y, en consecuencia, el tipo de interés o cupón que pagan esos bonos subirá -para ser así más atractivos y encontrar compradores-.



Una subida de la rentabilidad de los bonos podría conllevar un INCREMENTO DE LA PRIMA DE RIESGO para España española, que mide el diferencial de rentabilidad entre el bono español a diez años y su homólogo alemán.



¿Y para el euríbor?



El euríbor ya entró el pasado martes en terreno positivo y los bancos dan por descontado que este año se cerrará por encima del 0%, encareciendo nuevas hipotecas y aumentando su rentabilidad. El índice subió un 28 % solo en el mes de marzo, obligando a los hogares a abonar 15 euros más al mes para hacer frente a sus cuotas hipotecarias.