El Dépor da un golpe encima de la mesa y se acerca al playoff (2-0)

sábado 16 de abril de 2022 , 06:32h

El Deportivo Guadalajara Femenino consiguió una muy importante victoria en su partido aplazado contra el tercer clasificado, el Fuensalida ‘A’. En un encuentro donde estaba en juego un puesto en el playoff de ascenso, las de Alberto Mendoza sacaron su mejor versión y ganaron un choque que dominaron en el marcador durante prácticamente los 90 minutos. Clau abrió la lata en la primera jugada ofensiva y Nerea Márquez hizo la sentencia en el ecuador de la segunda mitad.



La principal novedad en el once deportivista fue la aparición de Charly Pizzarello en el lateral izquierdo. La última fichaje del equipo alcarreño estuvo muy seria y desesperó a su par, quien no consiguió crear ninguna oportunidad. Desde el pitido inicial, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. A los dos minutos de partido, en un corner a favor de las visitantes, el saque se fue cerrando mucho hasta golpear en el larguero de la portería de Yaiza. En la jugada siguiente, fue el Dépor que consiguió su primer saque de esquina.



Lo ejecutó Nerea, haciendo una jugada ensayada en la que María Barrios le dio una pared para que la centrocampista centrara al segundo palo. Allí estaba Marta, que cabeceó el balón hacia el área pequeña, donde Teresa remató buscando el gol, encontrándose con una gran intervención de la portera Yolanda. Sin embargo, el rechace quedó muerto y Clau Marcos fue quien estuvo más rápida para mandarlo al fondo de las mallas con la pierna derecha.



Desde ese momento el Fuensalida dio un paso adelante, llevando el peso del partido para intentar darle la vuelta al marcador, pero se encontró con un Dépor muy bien plantado. Fueron muy destacables las actuaciones de Marta, que estuvo insuperable en defensa y muy segura con el balón en el pie; y de Yaiza, quien hizo una gran parada a un disparo de Sara en la mejor oportunidad visitante, además de estar demostrar mucha sangre fría a la hora de ofrecerse para sacar el balón jugado.



En la segunda parte, a medida que los minutos iban avanzando y el equipo visitante no conseguía crear ninguna acción de gol, el Dépor fue encontrando espacios para correr. Así empezó a aparecer tanto María Barrios como las extremos, anticipando lo que iba a pasar en el minuto 64. En una buena transición rápida, el balón le quedó a Nerea Márquez en el costado derecho, quien condujo hacia el área y vio el hueco para disparar.



La centrocampista soltó un latigazo con su pierna diestra que entró cruzado por el palo contrario, sin que la portera pudiese hacer nada. Ese gol desató la locura en la ‘Fuente de la Niña’ y fue la sentencia a un gran partido de las moradas. En el último tramo el equipo visitante volvió a dar un paso adelante, aunque no llegó a encontrar portería en ninguna jugada, marchándose fuera todos sus ataques.



El Dépor pudo incluso anotar uno más, pero tampoco tuvo fortuna de cara a gol.



En un campo donde la afición respondió y pobló de forma numerosa las gradas de ‘Fuente de la Niña’, con el pitido final del árbitro se produjeron imágenes muy bonitas de comunión entre el equipo y los seguidores. Ahora el equipo descansará lo que queda de semana y volverá a la competición en dos fines de semana para medirse al C.F. Talavera de la Reina.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Yaiza; Pizzarello, Rike, Marta, Lucía Rumí (Nerea Abad, 83′); Teresa, Nerea (Consentini, 80′), Sara (Andrea, 70′); Clau, Lucía Mamajón (Garaizábal, 70′) y María Barrios.



E.M. Féminas Fuensalida ‘A’: Yolanda; Laura (Geraldine, 45′), Ana, Marta, Cañas; Andrea, Sori, Luna (Sofía, 75′); Sara, Noelia (Nuria, 75′) y Elena.



Goles: 1-0, Clau, minuto 4; 2-0, Nerea, minuto 64.