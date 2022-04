Un imperial Javier Écija se impone en el XII Encuentro MTB de Tendilla

lunes 11 de abril de 2022 , 19:31h

Le ha sacado 3´21” al segundo clasificado, Néstor González, y 5´07” al tercero, Rodrigo Palomares. En féminas se ha impuesto María Sancho (2h 31´32”), mientras que Esther Tabernero (2h 34´32”), repetía su segundo puesto de Gárgoles. La vencedora en la primera carrera, Beatriz Martínez, ha sido tercera y conserva su maillot de líder del circuito.

GALERÍA DE LA CARRERA

GALERÍA DEL PODIUM

VER CLASIFICACIONES AL COMPLETO

Tendilla. 11 de abril de 2022. Éxito deportivo y de participación en el XII Encuentro MTB Tendilla, que ha organizado el Club Alcarria Racing Bike, con integrantes tanto de Tendilla como de Peñalver. La prueba ha sido la segunda de la IX Edición del Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara.

A las diez en punto de la mañana, el alcalde de Tendilla, Jesus María Muñoz, daba la salida a los 347 corredores inscritos, de los que 328 lo habían hecho de manera anticipada, mientras que los otros 19 lo hacían en la misma Plaza de España de la localidad alcarreña, puesto que la organización dio esa facilidad a los bikers. Nubes y claros y una temperatura de 11ºC hacían de la del Domingo de Ramos una mañana perfecta para el deporte de la bicicleta.

Como en todas las carreras del circuito de la Diputación Provincial de Guadalajara, los bikers de tomar la salida en la prueba larga, de 42 kilómetros, o en la ruta corta, de 34. A esta última modalidad se inscribieron 21 corredores.

Los 25 integrantes del club Alcarria Racing Bike llevaban semanas cuidando cada detalle, para lo que han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Tendilla, así como de voluntarios de localidades vecinas, como Fuentelviejo y Peñalver, por cuyos términos municipales también discurre la prueba. “Sin ellos, no lo hubiéramos podido conseguir”, reconocía ayer el peñalvero Antonio del Castillo, director de Carrera junto al tendillano Fernando Díaz.

A última hora del sábado habían caído sobre buena parte del circuito unas gotas que servían parar asentar el terreno. “El recorrido es lo más ajustado posible a lo que nos pide ahora el corredor. Tiene caminos anchos, pista, subidas de gran porcentaje, pero también sendas muy técnicas. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible para satisfacer a los bikers, y que disfrutaran subiendo, bajando y llaneando”, seguía Del Castillo.

En el mismo sentido se expresaba Jesús Muñoz, alcalde de Tendilla, que además de seguir la prueba también hizo entrega de los trofeos junto a la concejala Milagros Hidalgo, a Vicente Plaza, el responsable del operativo de Protección Civil, y a Javier Fernández, en representación de Eload. “Ha sido un día que ha acompañado la meteorología. A los participantes les ha gustado el circuito. El del XII Encuentro MTB de Tendilla ha sido un éxito deportivo y un día de fiesta, que también viene bien. Al final, estas pruebas siempre repercuten en el tejido comercial y hostelero de los pueblos que las acogen, que también lo necesitan”, señalaba el regidor, quien también tenía palabras de agradecimiento para los voluntarios y el club.

El vencedor de la prueba ha sido Javier Écija (Bike Time), que cruzaba la meta con un tiempo de 1 h 47´37”. “El recorrido es muy bonito y se adapta muy bien a mis características”, señalaba el campeón ya en Tendilla. El biker fraguó su victoria en la pronunciada bajada tras la subida a ValdeAndrés, donde “he conseguido escaparme”, añadía. Técnicamente superior, el joven guadalajareño no cedió ya en ningún momento la primera plaza, salvando a los bikers que completaron la carrera con bicicletas eléctricas. “Me ha tocado sufrir sólo, pero me voy contento con el ritmo y con el resultado”, contaba. El campeón en Tendilla se mostró agradecido por el trato y la exquisita organización. “El ambiente es una pasada. Todo ha salido perfecto”, certificaba. Para imponerse, Écija tuvo que superar una caída en la segunda gran subida, en la cuesta de Valdeperales. “Cuando me he levantado, me dolía la rodilla y he llegado a pensar que iba a perder todo el esfuerzo que había hecho hasta entonces. Pero he calentado un poco y he podido seguir sin problemas hasta meta”, explicaba. Al vencedor le ha gustado especialmente el tramo de sendas entre Peñalver y la n320. “Son 10 kilómetros espectaculares, metidos en el bosque, preciosos”, declaraba. Y, aunque Écija tiene otros objetivos esta temporada, puesto que corre a nivel nacional en la modalidad de XCO, “intentaré acudir a todas las pruebas del circuito de Guadalajara que pueda, porque correr en casa, me motiva”, terminaba.

Néstor González (Flyz-Rothar Racing Team) ha sido segundo, con un tiempo de 1 h 50´58”. “La de hoy, ha sido una carrera muy divertida. El recorrido, con senda, pista y subidas duras que van muy bien conmigo, no tiene desperdicio, como es habitual aquí”, declaraba en Tendilla. Sobre el ganador, González tenía palabras de elogio: “Javier Écija está muy fuerte. En la salida se ha puesto en cabeza, ha tirado con ganas. En la primera senda técnica hemos tenido un fallo. Él ha sido listo, lo ha visto y ha arrancado. Es muy superior en la bajada y nos ha metido el tiempo que ha querido. Luego tocaba recortarle en la subida, aun a sabiendas de que hoy no iba a poder con Javier”. Con buenas sensaciones desde la salida, Néstor se ha limitado a mantener la segunda plaza. Para el subcampeón, uno de los objetivos de la temporada es completar el circuito MTB de Guadalajara. “Espero hacerlo bien, terminar lo mejor posible y disfrutar. Haré también alguna carrera por etapas, como la Colina Triste o la Asturias Bike Race, y lo que vaya surgiendo”, terminaba.

El yunquerano Rodrigo Palomares volvía a subirse a un cajón del pódium, pero en esta ocasión al tercero, después de haber hecho segundo en Gárgoles de Arriba, con un tiempo de 1 h 52´44. “No me puedo quejar, porque hoy no tenía las mejores sensaciones. No he podido aguantar el ritmo de los dos primeros, así que me he mantenido en el tercer puesto toda la carrera”, señalaba el biker. En la última subida tenía, Palomares sufrió calambres, lo que le obligó a aminorar su ritmo y mantenerlo hasta meta. Sobre el circuito, señalaba que “es igual o mejor que el de Gárgoles, con mucho sendero, y muy duro. Lo he disfrutado mucho. Es corto, pero muy exigente”.

La guadalajareña María Sancho (Independiente) ha vencido en la categoría absoluta en féminas con un tiempo de 2h 31´32”. “El recorrido me ha gustado, pero tenía mucha senda y no se podía adelantar mucho”, señalaba en meta. María completaba el trazado junto a su marido. “A los dos nos encanta la bici”, decía en meta, y también tenía palabras de elogio para la organización que “ha señalizado perfectamente el recorrido”. Como nunca mira hacia atrás, no fue consciente de si su primer lugar llegó a peligrar en algún momento de la carrera. “La parte más dura ha sido la salida, donde la gran participación ha hecho que hubiera cierto colapso”, terminaba, asegurando que “correré alguna carrera más de este circuito”.

Esther Tabernero (Gran Pádel MTB Team) volvía a ser segunda, como en Gárgoles, con un tiempo de 2h 34´32”. “Esta vez he superado a Beatriz Martínez, pero María Sancho ha estado mejor que yo”, señalaba en meta. Técnicamente, que es donde se siente menos fuerte, “esta prueba me ha parecido más fácil que la anterior, pero también muy dura”, añadía.

Y tercera ha sido la ganadora en Gárgoles, Beatriz Martínez. “Es una carrera muy dura, que no conocía, y muy chula. La parte que más me ha gustado es la senda que iba desde Peñalver a Fuentelviejo”, señalaba. La tercera clasificada pasó su peor momento en la penúltima subida, en el camino de Fuentelviejo “con seis kilómetros muy exigentes, cuando ya estaba muy cansada”. Pese a su tercer puesto, Beatriz seguirá compitiendo y luchando por ganar la general en el resto de carreras.

En la organización y logística de la carrera han colaborado con la Diputación de Guadalajara, con el club local, Alcarria Racing Bike, Protección Civil de Guadalajara, Guardia Civil, los ayuntamientos de Tendilla, Peñalver y Fuentelviejo, y al menos otros treinta voluntarios más añadidos a los integrantes del club.

El Club en el que ha depositado su confianza la Diputación Provincial de Guadalajara para la coordinación del circuito, Eload Training (eloadtraining.com), ha vuelto a conseguir una brillante prestación técnica en la prueba, cuidando cada detalle de la carrera, en colaboración con las entidades locales, y obteniendo, al final de la misma, el aplauso de los bikers.

Todas las categorías

En junior, el vencedor ha sido Roberto Fernández Martínez (2h 04´57”); en Sub-23, Rodrigo Palomares (1h 52´44”); en Senior, Javier Écija (1h 47´37”); en Máster 35, Rafael Revuelta (1h 56´50”); en Máster 40, Néstor González (1h 50´58”); en Máster 45, Roberto Fernández Fernández (1h 59´37”); en Máster 50, Jesús Sánchez (2h 12´25”); en veteranos, Carmelo Gómez (2h 04´42”); en féminas senior, María Sancho (2h 31´32”); en féminas máster, María Jiménez (2h 56´44”), y en eléctricas, Álvaro Fernández (1h 44´52”). El equipo ganador hoy ha sido el Flop CMC Sapin.