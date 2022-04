La UAH colabora con un proyecto solidario para subtitular y traducir vídeos de ONGs

domingo 10 de abril de 2022 , 21:10h

Laaziza Labrahimi y Natalia Mesonero, estudiantes de Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de Alcalá, son las coordinadoras de los 18 voluntarios de la UAH que participan en el proyecto SAAM Project, fundado por Carlos de Pablos-Ortega, profesor de la Universidad de East Anglia (UEA) en Reino Unido.

SAAM Project es una iniciativa solidaria que ayuda sin coste a asociaciones sin ánimo de lucro, tanto nacionales como internacionales, a subtitular y traducir su material audiovisual a diversos idiomas de manera intralingual, ‘al español, en nuestro caso, y también al francés, al alemán, al inglés. Además, adaptamos los subtítulos a SDH (Subtitles for the deaf and hard of hearing) para personas con discapacidad auditiva, a las lenguas antes mencionadas’ explica Laaziza.

Este proyecto llegó a la Universidad de Alcalá de la mano de su fundador, el profesor de la Universidad de East Anglia, Carlos de Pablos-Ortega. Invitado por la profesora Carmen Pena Díaz, Carlos impartió una masterclass sobre el programa de subtitulación OOONA y además presentó su proyecto solidario que, en este momento, aparte de los voluntarios de la UAH y de la UEA, cuenta también con el trabajo de los estudiantes de la Université de Lorraine en Francia.

Actualmente el grupo de voluntarios de la Universidad de Alcalá cuenta con 18 miembros. Están coordinados por Natalia y Laaziza que están desarrollando sus prácticas curriculares en este proyecto, pero no se descarta ampliar esta cifra en el caso de que la carga de trabajo aumente o sea demasiado específica la terminología. Y es que, cualquier perfil es necesario, ya que en este proyecto se realizan multitud de tareas, no sólo de traducción sino también es necesario contactar para informar a las asociaciones, gestionar los proyectos y las redes sociales, etc.

El proyecto ha sido premiado no solo a nivel universitario sino también a nivel europeo. En 2017, SAAM recibió el ‘UEA Engagement Award’ por comprometerse de manera excepcional a la comunidad, al año siguiente recibió el ‘National Award for PPL Students’ otorgado por el Chartered Institute of Linguists (CIoL) por contribuir de manera significativa al fomento del estudio de lenguas y en 2020 consiguió el ‘Diversity and Equality Award’ otorgado por la Aurora Universities Network. Y es que en SAAM trabajan a un nivel igual de profesional que una agencia de traducción, ya que los pasos a seguir son los mismos. Además, el nombre de los voluntarios aparece reconocido en los créditos de cada uno de los trabajos audiovisuales en los que colaboran para visibilizar así el trabajo del traductor. ‘En SAAM valoran mucho nuestro trabajo y Carlos es una persona que está siempre disponible y confía mucho en nosotras. Hacer las prácticas en SAAM es una buena oportunidad y la experiencia nos servirá de cara al mundo laboral’ afirma Natalia.

Hasta ahora, el equipo de la Universidad de Alcalá ha ayudado a Tr3s Social y a la fundación La Hora Violeta traduciendo y subtitulando algunos de sus contenidos audiovisuales e impresos, tratando este última, aspectos relacionados con la enfermedad rara llamada neurofibromatosis. ‘En el segundo cuatrimestre estamos tratando temas más variados entre los que se incluye la subtitulación del documental Woman of Influence in Peru de mujeres indígenas de Perú que propone el acercamiento de los jóvenes a la naturaleza y ahora vamos a comenzar a traducir el material de It Gets Better, una asociación que lucha por el respeto propio del colectivo LGTBIQ+ independientemente de su diversidad afectivo-sexual’ dice Laaziza.

Además, junto con el resto de voluntarios de SAAM, Natalia y Laaziza están traduciendo la propia web del proyecto, sobre todo los apartados dedicados a explicar el proyecto, sus galardones, los artículos publicados al respecto en medios de comunicación y las biografías de sus miembros.

SAAM no es el único proyecto solidario con el que han colaborado los estudiantes de este Grado de la UAH, ya que el profesor Bruno Echauri, en la asignatura Fundamentos de la Traducción (Introduction to Translation Theory), también propuso a los alumnos de Guadalajara participar en un proyecto de traducción solidario con Manos Unidas, lo que fomentó el espíritu altruista entre los alumnos.