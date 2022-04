La Guardia Civil de Toledo investiga a tres personas por sustraer casi 17.000 euros con transferencias bancarias no autorizadas

jueves 07 de abril de 2022 , 18:23h

No enviar ni entregar copia de los documentos de identidad a desconocidos.

No facilitar los datos de sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito a terceras personas. Sepa que sus datos de identidad pueden ser utilizados por los delincuentes para cometer delitos en su nombre, para acceder a sus cuentas bancarias o para abrir líneas de crédito a nombre suyo.

No revele su información personal por teléfono, correo o internet a no ser que usted haya iniciado el contacto y esté seguro de quién es el receptor.

Tape el número secreto y no use uno demasiado fácil con datos conocidos por terceras personas como su fecha de nacimiento, matrícula del coche, etc.

La Guardia Civil ha investigado a tres personas miembros de una misma familia, dos varones y una mujer de entre 24 y 51 años, como presuntas autoras de un delito de estafa bancaria mediante transferencias no autorizadas por el titular.A mediados del mes de marzo, la Guardia Civil del Puesto de Escalona comenzó una investigación a raíz de la denuncia interpuesta por una mujer como víctima de una estafa bancaria. En su manifestación, relató que había sufrido hasta 17 transferencias bancarias no autorizadas con un valor aproximado de 1.000 euros cada una, sumando un total de 16.960 euros extraídos de su cuenta.Los agentes de la Guardia Civil realizaron gestiones para descubrir la autoría de esas transferencias ilícitas, descubriendo que habían conseguido realizar el movimiento de dinero desde la cuenta de origen gracias a las claves bancarias de la perjudicada.En total, fueron 16.960 sustraídos gracias a transferencias bancarias no autorizadas que llegaron a las cuentas bancarias de los presuntos autores, miembros de una misma familia y vecinos de la localidad de Escalona. La Guardia Civil tomó manifestación a estas tres personas en calidad de investigadas no detenidas, poniendo todo en conocimiento de la autoridad judicial.Para evitar este tipo de delitos, la Guardia Civil recomienda:La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedanponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.