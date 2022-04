El Dr Javier Balaguer es el nuevo presidente del Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha

jueves 07 de abril de 2022 , 18:11h

El Dr. Javier Balaguer Recena, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, es desde este sábado el nuevo presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha tras ser elegido en el transcurso de las I Jornadas de la Profesión Médica de la comunidad que se ha celebrado durante dos días en Toledo.



En sus primeras palabras tras asumir la presidencia regional, el Dr Balaguer apostó por la ”unidad” de los profesionales médicos de las cinco provincias porque en este momento “tras la pandemia y con una guerra se atisban problemas de índole económica”, una crisis que, según sus palabras, hace prever que se produzcan restricciones en el ámbito sanitario y, por tanto, “complicaciones en nuestra labor” .



En este sentido, el nuevo presidente regional de los médicos castellano-manchegos insistió en que aunque los Colegios “no somos un sindicato” si podemos ser una voz unida frente a las instituciones. Y concluyó señalando que también hay que transmitir el valor de los Colegios de Médicos no solo al conjunto de la sociedad sino para la propia profesión.



El traspaso de poderes por parte de la presidenta saliente y máxima responsable del Colegio de Médicos de Toledo, Dra Natividad Laín Terés, se ha producido en un sencillo acto al que han acudido los cinco presidentes provinciales y miembros de sus respectivas Juntas Directivas y vocalías.



Ha sido, por tanto, el último acto de la Dra. Laín en la presidencia rotatoria del Consejo, tras más de dos años al frente de la corporación regional en los que, según sus palabras, “hemos hecho lo que hemos podido” en medio de la crisis sanitaria que ha generado la pandemia del Covid-19 que ha situado a los profesionales en “niveles de incertidumbres” desconocidos hasta el momento, en los que hemos sido cuidadores de la salud de todos y también enfermos afectados por el coronavirus



No obstante, la presidenta del COMT valoró positivamente el trabajo realizado, especialmente en la interlocución con las instituciones y la autoridad sanitaria con las que, en momentos puntuales se han mantenido relaciones ”tensas”. Concluyó su despedida apostando por “seguir trabajando en dignificar la profesión” y con sus “mejores deseos” para el equipo entrante.



Comienza, pues, la andadura de un nuevo equipo “autonómico” cuyo secretario general es el Dr. José María Brihuega Rodríguez, que ocupa el mismo cargo en el COM Guadalajara.