Podemos Azuqueca denuncia el lamentable estado de los asientos del teatro de la Casa de la Cultura

martes 05 de abril de 2022 , 20:12h

Podemos Azuqueca de Henares ha denunciado que el Auditorio de la Casa de la Cultura, muy frecuentado por el público azudense con ocasión de los eventos culturales, y que se construyó hace más de cuarenta años, no ha recibido el mantenimiento necesario y ello se traduce entre otras cosas en que varias butacas de la primera y segunda filas son prácticamente inutilizables.



Además, el resto de butacas tienen el refuerzo de espuma bajo el tapizado muy deteriorado por el paso del tiempo y los asientos han perdido todo el confort que se supone merece el espectador mientras dura el espectáculo, que puede llegar a dos horas.



El responsable de Comunicación de Podemos en el municipio comentaba al respecto “ya solicitamos en una instancia en el Ayuntamiento de Azuqueca el pasado 15 de febrero su urgente reparación o sustitución y hasta ahora no se ha recibido respuesta alguna por parte de la Corporación Municipal”, añadiendo que “los ciudadanos y ciudadanas de Azuqueca, segunda población de la provincia, no tienen por qué esperar a que el gobierno municipal ponga en marcha la ampliación de la Casa de la Cultura, varias veces postergada. Tienen todo el derecho a contar con una instalaciones públicas de calidad”.