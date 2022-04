Núñez reclama al Gobierno de Sánchez y Page que "pasen de las palabras a los hechos" aumentando el número de efectivos de la Guardia Civil y actualice los cuarteles de CLM

martes 05 de abril de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado hoy al Gobierno de Sánchez y Page que pase de las “palabras a los hechos” y aumente el número de efectivos de la Guardia Civil en nuestro territorio, así como que se mejore, se actualice y se modernicen los cuarteles de la región.



Así se ha pronunciado Núñez, en Toledo, en el acto de toma de posesión del nuevo jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla-La mancha, el teniente coronel Francisco Herrera Quevedo, donde le ha deseado mucho éxito y mucho acierto en la gestión de este importante cuerpo en nuestra comunidad.



En este sentido, ha asegurado que “no solo se necesita el nuevo cuartel de Toledo” que se lleva prometiendo “años y años” y que nunca se “materializa” en los presupuestos, sino, también se necesita actualizar y reformar decenas de cuarteles que hay repartidos por toda la geografía de Castilla-La Mancha y que están muy antiguos.



Además de esto, Núñez ha señalado que la Guardia Civil no se puede permitir “ataques legislativos”, en relación a la Ley que se está tramitando con los votos del PSOE y con el apoyo de partidos independentistas y que va a generar inseguridad y desprotección a los agentes. “No es de recibo”, ha indicado.



Por eso, el presidente del PP-CLM ha mostrado el compromiso del Partido Popular con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y con las Policías Locales de todos los ayuntamientos, un apoyo firme que pasa por el respeto a la Constitución, al ordenamiento establecido y a la legislación vigente.



De esta manera, ha recordado que el PP está “radicalmente en contra” de la modificación de esta Ley. Por ello, ha insistido en que, hoy, es un buen día para reclamar “menos palabras y más hechos, menos anuncios y más gestión” para beneficiar a la Guardia Civil en nuestro territorio.



Espero que los alcaldes socialistas apoyen la derogación de un impuesto que es confiscatorio y perjudicial para los ayuntamientos



Por otra parte, Núñez se ha referido a la reunión que está manteniendo el Comité ejecutivo de la FEMP regional donde la delegación del PP va a exigir al conjunto de los alcaldes que se posicionen a favor de la derogación de la Ley de Aguas.



Una ley, - aprobada por los votos del PSOE-, que pretendía cobrar un impuesto a todos los castellanomanchegos por tener una toma de agua, así como aumentar el coste de la depuración para los ayuntamientos, incrementar los pagos por pérdidas en la red de agua y delegaba en los consistorios el cobro del 100 por 100 de este impuesto, generando un perjuicio económico para el municipalismo.



De esta manera, ha recordado que, por las presiones del PP, Page habló de suspender este impuesto, pero, de momento solo hay un anuncio porque no se ha materializado en ningún tipo de documentación y, además, ha señalado que “una suspensión del impuesto” no es la “anulación del mismo”.



Por eso, el PP-CLM tiene la “ligera sospecha” de que Page y el PSOE lo que quiere hacer es ganar tiempo y mantener el impuesto vivo para pasar el cobro cuando “le venga en gana”.



Núñez ha advertido que “no lo vamos a aceptar bajo ningún concepto”, ya que, un nuevo impuesto al agua no se puede permitir en Castilla-La Mancha ni en este momento ni más adelante.



Por ello, ha insistido en que, es fundamental que la Ley de Aguas se derogue y que el nuevo impuesto al agua desaparezca del ordenamiento jurídico de la región.



Así mismo, ha recordado que, el PP-CLM va a exigir al conjunto de alcaldes socialistas la derogación del impuesto, y además esta petición ha sido registrada en las Cortes Regionales para que se pueda tramitar la derogación del impuesto y así se ha solicitado también en la reunión de la FEMP.



“Espero y deseo que los alcaldes socialistas de la FEMP apoyen la derogación de un impuesto que es confiscatorio para el conjunto de los castellanomanchegos y que es perjudicial para los ayuntamientos de la región”.



“Y espero”, -ha indicado-, que los alcaldes de la FEMP se unan a la reclamación del PP de la suspensión de la Ley de Aguas y de la anulación, por tanto, de dicho impuesto para que no quede en un titular de Page.