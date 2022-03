Vega reivindica en el Senado fiscalidad y leyes diferenciadas para las zonas rurales de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 30 de marzo de 2022 , 19:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha intervenido hoy en el Senado, dentro del acto de presentación del estudio “Evolución de la percepción de los avances en la España despoblada desde el 31 de marzo de 2019 al 2022”, organizado por la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Educación.



En presencia del secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, de la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, y el presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal, que presidían el acto, y del resto de intervinientes, José Luis Vega ha reivindicado que las zonas rurales de la provincia de Guadalajara tengan el mismo trato, en cuanto a medidas de lucha contra la despoblación como es la fiscalidad diferenciada, que provincias limítrofes como Soria, Teruel y Cuenca.



El presidente de la Diputación de Guadalajara ha explicado la doble realidad de Guadalajara “en la que vivimos dos extremos, por un lado el estar pegados a Madrid, que se desborda y tenemos un desarrollo muy importante en el Corredor del Henares, y por otro lado, el resto de la provincia, que sufre mucho la despoblación”.



Por eso, ha hecho referencia a que “las provincias de Soria, Teruel y Cuenca van a tener una fiscalidad diferenciada” y “reivindico que esas zonas adyacentes de nuestra provincia también se tomen en consideración y que se tenga en cuenta de forma concreta a las comarcas”, poniendo como ejemplo que “en la comarca de Molina de Aragón la densidad de población es menor que la de Laponia”.



Además, José Luis Vega, ha abogado por “hacer leyes diferenciadas para los pequeños pueblos” y por “que se tenga en consideración la ruralidad cuando se redacten leyes, que se mire desde otra perspectiva distinta a la urbana”.



En este sentido, se ha referido como ejemplos a la Ley de Contratos del Sector Público y a la gestión de fondos europeos, que son muy complicadas de gestionar para los pequeños municipios. “Hablamos de pueblos de 50 o de 30 habitantes, con un presupuesto de 20.000 € y, cuando un secretario o funcionario pasa cada 25 días, imaginad qué gestión puede hacerse, con un alcalde de edad elevada que lo que pretende es mantener los servicios en su pueblo”, ha dicho.



En el acto de la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Educación en el Senado han intervenido también la presidenta de la Diputación de Palencia, María Ángeles Armisén, los alcaldes de Montoro (Córdoba) y Peñas de San Pedro (Albacete) y representantes de organizacines como FEMEMBALSES, Red de Desarrollo Rural, Red de Periodistas Rurales, FADEMUR y Jóvenes de Castilla y León.