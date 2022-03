Carmen Picazo: "Nuestros empresarios no pueden ser el pimpampum de Sánchez y de Page"

martes 29 de marzo de 2022

La líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, junto al portavoz liberal en las Cortes, David Muñoz Zapata, ha denunciado que los gobiernos del PSOE, con Sánchez y Page al frente, estén "machacando a impuestos" a los empresarios y autónomos en un momento tan adverso para la economía. "Quienes generan prosperidad y empleo para nuestra tierra no pueden seguir siendo el pimpampum de los socialistas", ha criticado la dirigente naranja, quien ha propuesto "una alternativa liberal, que aporte soluciones a las pymes y las familias trabajadoras y ponga fin al régimen del PSOE, que ha colocado a nuestra región a la cola en empleo e innovación".





Picazo, que hoy ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), Manuel Madruga, ha insistido en que "el empleo no lo crean los políticos, sino los emprendedores que cada día suben la persiana de sus negocios teniendo que hacer frente a muchos obstáculos". En este sentido ha remarcado que "lo que sí podemos y debemos hacer desde las instituciones públicas es ponérselo más fácil para que prosperen, rebajando impuestos y eliminando trabas burocráticas", pues, tal y como ha defendido, "que a un empresario le vaya bien es una buena noticia para todos".





Picazo, inconformista: "No tenemos que resignarnos a aceptar el fracaso económico del régimen socialista"





La líder de los liberales ha señalado que "estamos en un momento económico muy complicado, intentando superar la crisis del COVID tras dos años durísimos y ahora llega una crisis de precios y de suministros que también se lo está poniendo muy difícil a nuestros autónomos y pymes. Y lo último que necesitan es soportar una carga excesiva de impuestos". A este respecto ha denunciado que "el gobierno les sube las cuotas, Page se niega a rebajar el IRPF como le pidió Ciudadanos y además ahora se ha sacado de la manga un nuevo impuesto al consumo de agua. Ya está bien".





Carmen Picazo ha apelado, una vez más, al inconformismo. "No tenemos por qué resignarnos a aceptar la receta económica del régimen socialista, que consiste básicamente en machacar a impuestos a quienes generan desarrollo económico y empleo", ha indicado. Por ello ha propuesto "sacar del tablero las subvenciones a chiringuitos inútiles, quitar duplicidades y eliminar grasa de la administración. Y poner en el centro del tablero a quienes aportan valor y crean puestos de trabajo. Ese es el modelo que yo defiendo para esta tierra, para dejar a nuestros hijos una Castilla-La Mancha de oportunidades y de futuro".