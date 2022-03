Núñez califica el plan de Sánchez de "insuficiente" y pregunta a Page si piensa bajar los impuestos a los castellanomanchegos

martes 29 de marzo de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado hoy que el plan anunciado por Sánchez es, “a todas luces” insuficiente, ya que no soluciona el problema económico que tiene en estos momentos nuestro país.



Así se ha pronunciado Núñez, -en Cuenca-, en la mesa de recogida de firmas organizada por el partido contra la subida de impuestos, donde ha calificado de “incorrecto” el programa presentado por Sánchez, puesto que la situación económica requiere de una política “real” de bajada de impuestos que no ha puesto el Gobierno nacional ni el Gobierno de Page en nuestra región.



En este sentido, ha señalado que este plan, “no baja impuestos”, y que lo que hace es poner un “pequeño parche” de carácter “temporal” sin entrar en lo “verdaderamente importante” que es una política de bajada de impuestos.



De esta manera, ha indicado que la única solución que hoy se puede implementar es la que es la que está poniendo en marcha toda Europa, la de una rebaja fiscal, para mejorar la economía y aliviar el bolsillo de las familias, las pymes y los autónomos.



Por eso, Núñez ha preguntado si el socialismo de España y de Castilla-La Mancha “piensa o no” bajar los impuestos al conjunto de los españoles y de los castellanomanchegos, y ha recordado que están “a tiempo de rectificar” y de plantear una alternativa que sea la de rebaja fiscal para el conjunto del país.



Así mismo, el presidente del PP-CLM ha asegurado que Page está a tiempo, el próximo jueves, de apoyar la propuesta de rebaja fiscal que le va a plantear el GPP en el pleno de las Cortes regionales.



Además de esto, Núñez ha preguntado al socialismo de Castilla-La Mancha si va a bajar el IRFP a los castellanomanchegos, si va a bajar el impuesto de patrimonio o el de trasmisiones, si va a eliminar el de sucesiones o donaciones, o si va a “anular” el impuesto al agua, un nuevo impuesto que se han “inventado” por el que nos va a cobrar a todos por abrir el grifo.



También, ha pedido a Page que aclare si va a apoyar la petición que el jueves llevará el PP a pleno para que se baje el IVA de la luz y los combustibles y el IVA en el sector del turismo, las peluquerías, o si va a apoyar el plan propuesto por el PP para ayudar al sector agrícola y ganadero de la región.



Por otra parte, ha advertido que las familias ya “no pueden más” porque no llegan “a final de mes” y no pueden hacer la compra con normalidad, así como que las pymes se están planteando despedir a trabajadores, e, incluso, cerrar porque algunas de sus actividades económicas son ya inviables, y, además, el campo está clamando ayudas puesto que trabaja a pérdidas.



Por eso, ha preguntado a Page qué piensa hacer, ya que, las cinco autonomías gobernadas por el PP en las que se ha aplicado esta política de bajada de impuestos son las que más están generando empleo y riqueza en comparación con las nueve gobernadas por el PSOE.



“Si Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia han bajado los impuestos y han generado prosperidad económica, por qué no hace eso el Gobierno regional”, ha indicado.



Además, ha recordado que a pesar de que la ideología socialista es la de subir impuestos, en un momento tan excepcional, el socialismo debería replantearse que la gestión de las cosas del comer tiene que estar por delante incluso de sus ideas porque las familias no llegan a fin de mes, ni los autónomos, ni las pymes, ni los agricultores.



Por todo lo anterior, Núñez ha señalado que hoy, el socialismo, debería replantearse su manera de ver la política fiscal y alejarse de la senda de subida de impuestos, así como pensar que la gestión de las cosas del día a día requiere de una bajada de impuestos real y efectiva para el conjunto de los españoles y de los castellanomanchegos para salir de esta situación económica tan complicada por lo que estamos atravesando.