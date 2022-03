Los testigos de Jehová vuelven a celebrar sus reuniones presenciales tras dos años de tenerlas por videoconferencia

Tras dos años cerrado por la pandemia el próximo 1 de Abril se abrirá el "Salón del Reino" de los testigos de Jehová de Guadalajara de la calle León Felipe y el de Azuqueca de Henares de la calle San Miguel

lunes 28 de marzo de 2022

Muchos vecinos se han preguntado estos dos últimos años: “¿Dónde están los testigos de Jehová?”. Y es que, desde el 12 de marzo de 2020, dos días antes del comienzo del estado de alarma, los testigos de Castilla La Mancha suspendieron sus reuniones presenciales y dejaron de tocar a las puertas con el fin de proteger su salud y la de los demás. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver haciendo visitas de casa en casa ni con sus expositores portátiles, que solían colocar en zonas concurridas como en el acceso a Plaza de Zocodober (Toledo) y la Plaza de Santo Domingo (Guadalajara).



Sin embargo, a partir del próximo 1 de abril volverán a celebrar sus reuniones presencialmente en sus locales de culto llamados “Salones del Reino”.



Desde que comenzó la pandemia, a fin de respetar las medidas sanitarias, los casi 5.000 testigos de Castilla La Mancha se habían reinventado para no renunciar a ninguna de sus actividades. Por eso han estado celebrando sus reuniones semanales por videoconferencia, e incluso han visto incrementada la

asistencia. En palabras de Vicente de la Morena, portavoz local de los testigos de Jehová en Castilla La Mancha: “Ha sido emocionante ver cómo hasta las personas mayores han aprendido a usar con habilidad la tablet, así como otros dispositivos electrónicos”. No obstante, los testigos de Jehová de todas

las localidades castellano manchegas ya están preparando sus Salones del Reino para reaundar sus reuniones semanales a partir del 1 de abril. Para las personas de riesgo o que prefieran quedarse en sus casas, se están instalando unos sistemas que permitan tener reuniones híbridas. Es decir, habrá la posibilidad de que personas se conecten por videoconferencia a las reuniones presenciales que se celebrará en los Salones del Reino.



Aunque los Testigos están entusiasmados por volver a reunirse presencialmente, continuarán con su labor de enseñanza pública dando clases particulares de la Biblia por teléfono, videollamada y por carta. También seguirán celebrando de manera virtual sus congresos, que desde hace años se realizaban en

lugares como el WiZink Center o el Wanda Metropolitano. Para lograrlo, han diseñado un sitio de internet que permite transmitir el programa en vivo y en directo. En el último congreso celebrado de esta manera en Castilla La Mancha, hubo más de 7.000 asistentes.



Si bien, los testigos de Jehová están deseando volver a la normalidad con sus actividades, prefieren hacerlo de manera progresiva ya que consideran la vida sagrada, y quieren ser prudentes para no poner en riesgo tanto la vida de otros como la suya. En su sitio oficial de internet, JW.ORG, han destacado continuamente la importancia de tomar todas las medidas necesarias para evitar en lo posible el contagio del covid-19, así como de seguir siempre las instrucciones y recomendaciones de las autoridades con relación a la pandemia.



Según Vicente de la Morena: “Los testigos estamos muy felices de volver a nuestras reuniones presenciales. Tenemos muchas ganas de volver a la normalidad total, pero también queremos ser prudentes y hacerlo según lo vayan permitiendo las condiciones sanitarias”.