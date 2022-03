Rubén de la Barrera: “Hoy hemos venido líderes y nos vamos líderes”

domingo 20 de marzo de 2022 , 17:59h

Rubén de la Barrera ha atendido a los medios que se han dado cita en el Nuevo Mirador. Al término del partido ha indicado que hoy, el Alba, ha tenido enfrente a un “equipo intenso” y que salvo los primeros minutos de la primera parte “después hemos controlado más el partido y el balón”. "Creo que ha sido un buen partido entre dos buenos equipos y lo importante es que sumamos una semana más. Defensivamente los hemos sostenido bien y no hemos estado mal con el balón. Creo que ha sido un buen resultado ante un buen equipo, como digo, y que nos permite sumar una semana más”. “Todos los partidos que restan son complicados y esta salida no era fácil. Salvo en momentos concretos, ya digo que hemos estado bien, con cierta estabilidad, aunque sin momentos brillantes”.



Cuestionado por las 5 amarillas que ha visto su equipo hoy, el gallego ha admitido que “es cierto que hemos visto tarjetas tempraneras y ha sido un partido de mucho contacto, pero ese aspecto lo tenemos que revisar porque te pones en peligro pronto y es más fácil quedarte con 10 jugadores”.



El míster también ha puntualizado que el Nuevo Mirador “es un campo complicado y creo que ningún equipo de los de arriba ha ganado aquí”. “Tengo la sensación de que somos un equipo al que la trayectoria nos dice que no pierde con facilidad, pero si seguimos bien en el Carlos Belmonte, y salimos de allí reforzados, fuera nos va a posibilitar estar bien en la clasificación”.



Sobre la lesión de Dani González, el entrenador ha aseverado que “en principio no es nada comparable al caso de Diegui y creo que está más relacionado con el tobillo, pero hay que esperar”.



Sobre el rival, De la Barrera ha afirmado que “es un equipo agresivo y valiente y en su casa es un equipo competitivo y difícil”. “En su casa es un equipo complicado y creo que estará entre los cincos primeros”.



Por último ha manifestado su satisfacción porque “el fin de semana empezó bien con otros empates y hoy hemos venido líderes y nos vamos líderes ante un buen equipo, pero quedan 10 partidos y para ser campeones tenemos que hacer méritos. No es cuestión de matemática, pero está claro que hay unos partidos que hay que ganar y en los que no se pueda ganar, al menos, hay que sacar un punto. Esto va de sumar y ganar los máximos posibles”.