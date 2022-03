19 y 20 de marzo: I Feria Motoviajera de Pastrana

martes 15 de marzo de 2022 , 17:46h

A continuación de la Feria Apícola, Pastrana, y La Alcarria, se muestra al mundo, con esta iniciativa pionera, como destino perfecto para los amantes del mototurismo, una modalidad que atrae donde va un turismo de calidad, con recursos económicos y que pernocta en destino, para la que no hay mucha oferta especializada en España.



Pastrana. 15 de marzo de 2022. Pastrana quiere crecer como destino atractivo para nuevos visitantes y, a continuación de la celebración de la exitosa XLI Edición de la Feria Apícola, convoca una novedosa iniciativa para potenciar el mototurismo: la I Feria Motoviajera de Pastrana. Se va a celebrar en la carpa de la Plaza de la Hora, y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Asociación de Empresarios de Pastrana y, naturalmente, del propio Ayuntamiento de Pastrana.



El mototurismo no es un concepto nuevo, se trata de una modalidad de turismo que ha ganado muchos adeptos en los últimos años pero que se remonta a principios del siglo XX. Existen muchas obras literarias que recogen las primeras aventuras de aquellos que se atrevían a lanzarse a esta modalidad de turismo, desconocida hasta entonces. Estas primeras experiencias empezaron a definir lo que ahora se conoce como mototurismo. “Hoy, es un sector emergente, que atrae a un turismo de calidad, con poder adquisitivo, que disfruta de la carretera, y que pernocta, para el que no hay oferta especializada en España, ni tampoco hasta ahora en Pastrana, un lugar en el que concentrar a todos los públicos que puedan estar interesados en él”, señala Luis Fernando Abril, alcalde de Pastrana.



En la feria habrá expositores provenientes de los diferentes sectores relacionados con el mototurismo. Habrá fabricantes de motos, como BMW, empresas que organizan viajes en moto para españoles, dentro y fuera de España, y también otras que los organizan fuera de España, para atraer a turistas extranjeros a nuestro país que disfrutan de esta forma de ver el mundo. “En este sentido, nuestra intención es la de poner en contacto a las empresas que se dedican a organizar viajes de mototurismo con la hostelería y restauración de Pastrana. Adaptar los establecimientos para estos viajeros consiste, muchas veces, algo tan sencillo como habilitar unas plazas de aparcamiento para ellos, ofrecerles la posibilidad de un mínimo mantenimiento de la moto y de los trajes con los que viajan, contando con elementos de limpieza para los cascos, por ejemplo”, señala el regidor. Así, la empresa Biker Friendly, que se dedicada a expedir un pasaporte que conecta a los destinos aptos para moteros con las empresas hosteleras, va a tener stand en Pastrana.



Por supuesto, no van a faltar empresas dedicadas a comercializar accesorios, tales como maletas, localizadores GPS u otros, que pueden ser el complemento perfecto para añadir al placer de montar en moto, sin prisa, por las maravillosas carreteras de Guadalajara.



Sin duda, plato fuerte de la feria será el programa de charlas y ponencias que se desarrollarán en un escenario específico en la misma Plaza de la Hora. Van a contar con la presencia de Sonia Barbosa, una asturiana nacida en Portugal que se ha propuesto dar la vuelta al Mundo en moto y ya lleva dos tercios de su empresa realizados. A sus 45 años de edad, Sonia Barbosa, natural de Aveiro, Portugal, vive en Las Vegas, Corvera (cerca de Avilés-Asturias) y es en esta última localidad donde lleva ejerciendo como conductora de autobús 19 años. Pero en cuanto puede, deja los autobuses para dedicarse a su gran pasión: las motos y, en especial, los viajes.



También contará su experiencia Raúl Sanz, uno de los fundadores de Rakatanga Tour, empresa especializada en los viajes en moto a medida principalmente por Asia. Rakatanga Tour continúa ampliando destinos. Tras abrir una ruta mediterránea por Turquía, Raúl Sanz, viajó a finales de enero a Sri Lanka, y en julio y agosto hará lo propio con Nepal, Bután e India.



También contará su experiencia el viajero y escritor español Miquel Silvestre (Denia 1968). Miquel Silvestre se ha dedicado a recorrer el mundo en solitario a lo largo de más de cien países para contar la verdad de lo que ve con sus propios ojos. Miquel Silvestre conduce lento y sin prisa. Lo hace para mirar, aprender y contar. Para mezclarse con la gente. Es un escritor que viaja en moto para escribir, escribe para emocionarse y monta en moto porque es el mejor balcón a la realidad que conoce.



También el sábado se va a emitir en directo en Pastrana un episodio de 'Viajo en Moto', un podcast especializado en el sector. Se trata de un proyecto personal del motero Roberto Naveiras. Vive en Asturias y tiene moto desde el año 92. El programa habla de motos, de viajes, de libros, de películas y, en general, con todo lo que tenga que ver con el hecho de desplazarse por el mundo sobre dos ruedas y un motor. Es un verdadero icono para los amantes de las dos ruedas.



Ya en la jornada del domingo, se va a proyectar el documental basado en el libro 'Los viajes de Júpiter (Jupiter's Travels)', por el periodista Ted Simon (Alemania, 1931) que narra el viaje que el propio autor realizó a lo largo de cuatro años alrededor del mundo recorriendo 126.000 kilómetros y 45 países en una moto Triumph (1973-1977). El libro fue publicado por primera vez en inglés en 1979. Simon lo repitió 30 años después, con 70 años, lo que dio origen a un documental con el mismo nombre, obra del realizador Manfred Waffender, que se va a poder ver ahora, por primera vez con subtítulos en castellano, en España y en Pastrana, a lo largo de la feria.



La I Feria Motoviajera de Pastrana terminará con la salida de una ruta motera desde el aparcamiento público del Silo de Pastrana, que recorrerá las bellísimas carreteras de La Alcarria.



Esta iniciativa, “que no es una concentración motera, sino que pretende convertirse en el escaparate turístico de todos aquellos que aman viajar en moto”, enfatiza Luis Fernando Abril, está pensada para que la visiten mototuristas, debido a la presencia de empresas que les ofertan viajes por España y por el mundo, va a favorecer la consolidación de Pastrana como destino mototurista para españoles y extranjeros, propiciando el intercambio de experiencias entre la hostelería local y los operadores del sector, pero también resultará muy atractiva para personas a quienes les interesa el mundo de los viajes, puesto que las experiencias vitales de los ponentes son maravillosas. “A cualquiera que le guste viajar, le va a interesar conocer las experiencias de estas personas, mientras conoce uno de los pueblos más bonitos de España, como es Pastrana”, termina el regidor.



Programa de la feria:

Sábado. 19 de marzo.



10:00 h. Inauguración de la feria.



11:00 h. Sonia Barbosa.



12:30 h. Raul Sanz.



16:30 h. Miquel Silvestre.



18:30 h. Programa de radio en directo Viajo en Moto.



20:30 h. Cierre de la Feria.



Domingo. 20 de marzo.



10:00 h. Proyección en exclusiva de Los viajes de Júpiter, de Manfred Waffender (ZDF/Arte 200) Ted Simon en la carretera de nuevo 30 años después.



12:00 h. Salida Ruta Motera (Aparcamiento público de El Silo)