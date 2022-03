El conjunto azulón volvió a plantar cara a un difícil rival fuera de su feudo pero sin premio

A.D.SESEÑA C.F. 3 - C.D.YUNQUERA 2

lunes 14 de marzo de 2022 , 18:04h

Los de Yagüe se vuelven de vacío de Seseña a pesar de competir a buen nivel durante todo el encuentro y pagando en exceso los puntuales desajustes defensivos.



El equipo yunquerano empezó el encuentro con una buena actitud siendo dueño del balón y estando bien plantado sobre el terreno de juego, sin embargo sería los rojigualdas los que se adelantaban en el marcador apenas transcurridos los primeros cinco minutos cuando Hugo Milciades batía a David Robledo con un tiro seco junto al palo derecho finalizado así una contra iniciada por banda derecha.



A pesar de encajar ese tanto tempranero los azulones nunca se dieron por vencidos y no le perdieron la cara al choque llegando a crear ocasiones que muy bien pudieran haberse materializado en gol. Sin embargo fueron pasando los minutos y el marcador no se movería marchándose ambos conjuntos al

descanso.



Después del paso por vestuarios el guión no cambiaría nada hasta que en el minuto cincuenta y seis el equipo local ampliaba la diferencia al marcar Daniel Antonio Sayago de tiro directo al saque de una falta desde la banda derecha aprovechando una mala colocación del guardameta azulón.



Los de Yagüe lejos de arrugarse con el segundo tanto se fueron descaradamente a por el partido intentando al menos lograr el gol que les diera la posibilidad de entrar de nuevo en la contienda pero en esas llegaba el tercero para el Seseña cuando Ariel Cortés enviaba a la red un balón servido desde la derecha en jugada muy dudosa que los visitantes reclamaron por posible fuera de juego ( min.71).



Con tres goles en contra los yunqueranos no han dado su brazo a torcer y lejos de entregarse han tirado de orgullo marcando dos tantos en el minuto 83 y 89 respectivamente. El primero golazo de Miguel Gómez al ver a Arturo del Barrio adelantado y batirle con un tiro en parábola desde treinta metros y el segundo obra de Jesús Solano aprovechando una gran jugada de Laercio por banda izquierda.



Con el 3-2 en el luminoso la remontada se creía posible y los de Yagüe se dejaban el alma para intentarlo pero el tiempo ya no era el suficiente para lograrlo y el partido concluía sin poder conseguirlo con un Seseña pidiendo la hora.



En resumidas cuentas otra derrota del conjunto yunquerano que se antoja inmerecida pero al final al cabo derrota en una temporada aciaga perseguido por la falta de suerte.