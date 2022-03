CEOE habla de posible SUPRESIÓN DE TURNOS en empresas de Guadalajara por EL PRECIO de la energía

jueves 10 de marzo de 2022 , 19:21h

El secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara, Javier Arriola, ha asegurado este jueves que la situación del alza del precio de la energía es "insostenible" y que le consta que alguna empresa de la provincia ya está valorando eliminar algún turno debido a los coste energéticos actuales.



A preguntas de Efe sobre cómo se encuentra el sector empresarial en la provincia, Arriola ha afirmado: "La palabra que lo describe es agotamiento, venimos de una crisis del 2008 de la que no habíamos terminado de recuperarnos y luego llegó la pandemia y ahora esto".



Aunque ha añadido que la situación de encarecimiento energético no viene exclusivamente derivada de la guerra de Ucrania "sino que venía de antes", y ha advertido que "los efectos que ahora se suman del conflicto bélico aún están por verse".



En este sentido, ha señalado que "será en las próximas semanas cuando se vean los ajustes, porque el problema es que esto es inasumible e inaguantable para cualquier empresa".



Arriola ha comentado que, de acuerdo con datos de facturación energética que ha analizado la patronal alcarreña, un establecimiento hostelero de cinco trabajadores ha pasado de una factura de 800 euros a 2.400 euros mensuales, lo que a su juicio: "Es algo que no se puede soportar".



Y ha aseverado: "Las empresas están haciendo de todo por aguantar, pero venimos de una situación de dos años difícil donde la mochila no existe, es que es negativa en muchos casos".



Según Arriola, las empresas se encuentran en la disyuntiva de subir los costes de sus productos y servicios, pero no pueden hacerlo en la medida del sobrecoste, porque "el mercado no lo asumiría", a lo que se suma el problema de abastecimiento de algunas materias primas.



Al respecto, ha insistido en su consideración de que "lo peor está por llegar y los reajustes se verán en las próximas semanas", en las que no descarta que muchas pymes y autónomos echen el cierre, por lo que ha reclamado al Gobierno "medidas urgentes, para ya, porque la situación es insostenible".