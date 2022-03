La Audiencia Nacional ordena reabrir la investigación por el encargo de Repsol y Caixabank a Villarejo

La Sala de lo Penal estima los recursos de Anticorrupción, Luis del Rivero y Podemos y ordena al juez instructor que siga investigando sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 08 de marzo de 2022 , 20:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Audiencia Nacional ha revocado el auto del juez Manuel García Castellón por el que puso fin a la investigación abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.



De este modo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dejado sin efecto los procesamientos de los exjefes de Seguridad de ambas compañías del Ibex 35, así como los sobreseimientos acordados con respecto a varios exdirectivos, como el exsecretario general de Repsol Luis Suárez de Lezo; los exresponsables corporativos de servicios patrimoniales de la petrolera Juan Amunategui y Joaquín Uris; y ex exdirector de medios del banco Antonio Massanell.



En una resolución notificada este lunes, la Sección Tercera da la razón a los recursos que habían presentado la Fiscalía Anticorrupción, el constructor Luis del Rivero y Podemos, reabriendo la investigación. No obstante, la misma Sala ya resolvió el pasado febrero que el juez debía volver a imputar tanto al presidente de Repsol, Antoni Brufau y la compañía como a Caixabank y su expresidente, Isidro Fainé, al entender que no se habían terminado de esclarecer los hechos.



Esta pieza separada, la número 21 de la treintena que tiene el caso Villarejo, se centra en un encargo pactado entre Brufau y Fainé ante la amenaza que suponía una maniobra empresarial entre Del Rivero y la mexicana Pemex para entrar con fuerza en el accionariado de Repsol. Ambos declararon en su día que desconocían que el comisario había sido el adjudicatario de aquellas tareas de investigación y negaron haber estado al tanto de lo que hizo en consecuencia.



Pusieron así el techo de responsabilidad en los que fueron responsables de seguridad en ambas compañías, Miguel Fernández Rancaño (Caixabank) y Rafael Araujo (Repsol), en línea con lo que luego decidiría el juez: exoneró a los máximos responsables por falta de indicios de su conocimiento del asunto y a las dos empresas como personas jurídicas, pero la Sala de lo Penal lo revocó, lo que de facto reabría las pesquisas. Ahora, pone por escrito que el cierre de las mismas es nulo porque faltan diligencias que practicar.



De hecho, en el mismo auto la Sala resuelve también los recursos de ambos exjefes de Seguridad, que pedían ser exonerados. Lo que contesta el tribunal es que «el sobreseimiento requiere una instrucción acabada que haya esclarecido completamente los elementos inicialmente incriminatorios y permita descartar su existencia 0 su suficiencia para sustentar una acusación mínimamente fundada». Y esto aún no ha ocurrido.



En todo caso, les recuerda que pesan indicios de que formaron «parte directa» en la contratación de Cenyt o se unieron a ella en la fase inicial de realización del encargo de gestiones y recibieron y transmitieron los resultados de estas. Algo parecido resuelve respecto los exdirectivos de Repsol y Caixabank Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris, Juan de Amunátegui y Antonio Massanell, pues si bien «los elementos incriminatorios son considerablemente más débiles«, la investigación no ha terminado y sería »prematuro« sacarles del asunto.



«La falta de diligencias por practicar, que se consideran necesarias para agotar la investigación de los hechos presuntamente delictivos objeto de la presente causa y la participación de las personas que pudieran resultar responsables, es incompatible con el mantenimiento de la decisión de continuar por la vía del procedimiento abreviado, que se adopta el 20 de septiembre de 2021 puesto que concluye la fase de instrucción y el cierre impide la práctica de las diligencias», señala la Sala.