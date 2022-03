De la Barrera: “Nos vamos con un sabor de boca agridulce”

domingo 06 de marzo de 2022 , 20:15h

El preparador del Albacete ahondó en su análisis sobre los motivosa que llevaron al equipo a acabar sumando un punto en San Fernando. "Empieza el partido y ellos aprovechan un error defensivo nuestro. A partir de ahí nos reponemos, le damos pausa y logramos encontrar ventajas y realizar ataques a la velocidad que tocaba. Hacemos el 1-3 tenemos opción de irnos 1-4 al descanso”.



“Después en la segunda parte nos condiciona ese segundo gol de ellos, de falta. Es un equipo vertical, que no te deja dar pausa. No hay casi centro del campo. Todo va de abajo a arriba muy rápido. Ellos juntan mucha gente cerca de nuestra última línea y nosotros queríamos evitar eso. En lo primera parte lo hicimos bien, de hecho un gol llega tras un robo en área suya”, prosiguió.



De la Barrera no ocultó la contrariedad de verse empatado tras rozar el triunfo en uno de los campos más complicados de la categoría. “Nos vamos con un sabor de boca agridulce porque lógicamente teníamos una ventaja importante. Queríamos apretar arriba para que ellos no tuvieran tiempo a incorporar jugadores en ataque y a partir de ahí robar y tener oportunidades con la gente de ataque.”



“Es un campo complicado ante un muy buen equipo, que tiene muy buenos atacantes. Teníamos la opción de ganar y dormir primeros. Estamos ahí. ¿Este punto nos gusta? Pues no, por cómo se dio el partido pero toca seguir, levantarse y evitar situaciones de este tipo”, admitió.



Pero tanto la plantilla como él ya miran al próximo martes. “Otro reto, otro partido. Recuperamos el que nos quedaba por jugar y no hay tiempo para mirar atrás. Es cuestión de canalizar todo esto de la mejor manera con el objetivo de hacer otro gran partido el martes en Madrid y sumar los tres puntos”.