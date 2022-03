Un hombre asesina a disparos a su expareja y luego se quita la vida en un pueblo de Toledo

jueves 03 de marzo de 2022 , 13:55h

Un hombre ha asesinado presuntamente a una mujer con arma de fuego en un área de servicio de la autovía A-5, en Maqueda (Toledo), y posteriormente se ha suicidado, y todo apunta, según la Guardia Civil, a que se trata de un caso de violencia machista.El suceso ha ocurrido sobre las 9:00 horas de esta mañana, en el área de servicio que se ubica en el kilómetro 74 de la A-5, han informado a Efe la Guardia Civil y el servicio de urgencias y emergencias 112.El alcalde de Maqueda, Andrés Congosto, ha explicado en declaraciones a Efe que la mujer de 45 años estaba, al parecer, en trámite de separación del fallecido, un hombre de 47 años.La víctima, aunque no era vecina del municipio, trabajaba en el restaurante del área de servicio de Maqueda donde han ocurrido los hechos, el Mesón Castellano, y que, por el momento, permanece cerrado.El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento va a leer un manifiesto contra este crimen machista y, en las próximas horas, se reunirá con la corporación para acordar otras actuaciones que condenen este suceso."Estamos en contra de la violencia machista. Yo no sé qué se le pasa a la gente por la cabeza para hacer estas cosas. Es lamentable", ha aseverado.Se ha desplazado al lugar de los hechos la Policía Judicial de la Guardia Civil que está investigando el suceso y, según han indicado, todo apunta a que se trata de caso de violencia machista porque el hombre y la mujer mantenían o habían mantenido una relación.No obstante, no existía ninguna denuncia ni antecedentes en el sistema de violencia de género, ha precisado el instituto armado.La Guardia Civil ha explicado que una patrulla de tráfico ha recibido un aviso ciudadano tras haber oído una detonación.El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo [email protected] ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en Castilla-La Mancha también se puede llamar al 900 100 114. En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha condenado este crimen machista donde el hombre ha asesinado a la mujer con la que había mantenido una relación sentimental, después de que ella lo dejara, y ha añadido que la Junta de Comunidades se personará como acusación particular.La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional que ha recordado que este de hoy puede ser el quinto caso de muerte de una mujer por violencia machista en lo que va de año en España, ha explicado que "cada vez hay menos dudas" de que este ha sido un asesinato machista, porque el visionado de las cámaras cercanas al lugar del asesinato demuestra que primero el agresor le pega uno o dos tiros y luego se suicida.Además, ha continuado, habían tenido una relación previa y ella lo había dejado.La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha condenado " este terrible y execrable crimen machista que de nuevo nos entristece, nos asola y nos deja con una frustración y un dolor contenidos terribles" y ha reiterado que, una vez haya confirmado el juzgado que se trata de un crimen machista, la Junta se personará como acusación particular.A veces, ha dicho Blanca Fernández, "tendemos a caer en la frustración lógica" cuando una mujer es asesinada víctima de la violencia machista, pero antes de aprobar la ley contra la violencia de género se asesinaban de media más de 70 mujeres al año, y con la ley se ha reducido casi en un 40 %".Aun siguen siendo entre 40 y 50 mujeres las mujeres asesinadas de media cada año en España, lo que, ha dicho, "es un problema grave e incontestable, pero también es incontestable que las leyes, las políticas públicas, los mecanismos de protección son eficaces y en un periodo de tiempo corto se han reducido mucho los asesinatos".Fernández ha reconocido que todavía "queda mucho por hacer, porque la violencia machista tiene muchas caras, muchas víctimas, pero hoy la sociedad está más preparada para reconocerla y para luchar contra ella".Este crimen de Maqueda es el primer asesinato machista en Castilla-La Mancha en lo que va de año, y si se confirma como violencia de género del de Pozuelo, hoy habría que lamentar dos víctimas en España.