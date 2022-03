El embalse de Beleña, que abastece al Corredor del Henares, en situación de prealerta

miércoles 02 de marzo de 2022

El embalse de Beleña, que recoge el agua del río Sorbe y suministra agua a la práctica totalidad de los municipios del Corredor del Henares hasta Alcalá de Henares, ha entrado en situación de Prealerta debido a la ausencia de lluvias considerables en los últimos meses.



En la actualidad, Beleña cuenta con un volumen de agua almacenada de 24,04 hectómetros cúbicos, el 45,16% de su capacidad, y eso obliga a tomar una serie de medidas que vienen recogidas en el Plan Especial de sequías de la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo.



Según ha informado el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), José García Salinas, en un comunicado, entre las medidas que se han adoptado se encuentran la revisión de las tuberías para detectar posibles fugas, una labor que se desarrolla habitualmente pero que se intensificará en esta ocasión.



Además es perceptivo poner en marcha una campaña de concienciación social para favorecer un ahorro voluntario del 10%, que ya se ha iniciado el 1 de marzo.



Esta campaña está centrada en informar de la sequía actual y en la necesidad de tomar medidas individuales en casa y en el trabajo, algo que debería de hacerse siempre, y en toda época del año, pero que se debe intensificar en estos momentos, según ha remarcado el presidente de la MAS, quien ha asegurado que la situación es "preocupante pero no alarmante" y que no obliga a tomar ninguna medida de emergencia por el momento.



Las últimas medidas de este tipo se tomaron en diciembre de 2017, cuando había 6 hm3 en el embalse y hubo que trasvasar agua del Alcorlo gracias al colchón de 4,2 hm3 que está concedido, de manera condicionada, a través de la conducción Alcorlo-ETAP.



“Hoy tenemos 24 Hm3 y queda invierno y primavera por delante, por lo que esperamos que no sea necesario hacer uso de ello en lo que resta de año hidrográfico. No obstante, vamos a enviar una carta a la CHT comunicando la situación y solicitando para el futuro, si no tuviéramos más remedio, el agua del embalse de Alcorlo”, ha agregado Salinas.



El consumo total de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe no llega a los 4 hm3 mensuales, por lo que Salinas ha considerado que "queda un amplio margen de maniobra antes de que la situación de Beleña obligue a tomar medidas de emergencia".



Sin embargo, ha lamentado que el agua caída en los últimos días "solo ha servido para mojar un poco la tierra, pero no ha repercutido prácticamente en nada en el nivel del embalse".



“Aunque los previsiones indican lluvia en los próximos días, debería ser una lluvia más abundante y durante varios días. Lo más positivo es que puede dejar algo nieve en el Ocejón y esa nieve poco a poco se va filtrando y llegando al embalse, pero habrá que esperar a ver en qué quedan estas previsiones", ha apuntado el presidente de la MAS, que ha animado a intensificar los hábitos de consumo responsable, que la ciudadanía debería tener presentes todos los días tanto en casa como en el trabajo.