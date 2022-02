Rubén de la Barrera: “Hemos logrado una victoria de equipo grande”

domingo 27 de febrero de 2022

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado la importante victoria de su equipo esta noche frente al Villarreal B. “Competimos de una manera como hay que hacer ante estos equipos, aunque los primeros 10 minutos han sido de mucha tensión. No hemos concedido opciones en las contras y se ha trabajado con cabeza”. “Gestionamos bien el partido y es un triunfo que nos alivia después de lo ocurrido en los dos últimos encuentros. El equipo se lo merece y creo que hemos tenido mucha personalidad con y sin balón. Estoy satisfecho por el trabajo de hoy”.



El míster ha continuado explicando que “hemos atacado, hemos defendido bien y estoy muy contento por las sensaciones y por la victoria”. “Hay que seguir de esta manera y cuando todo el mundo funciona y se predispone el equipo da la talla. Creo que hoy el equipo ha estado perfecto en todas las líneas y en un partido muy sufrido hemos logrado una victoria de equipo grande”.



Posteriormente ha añadido: “Yo creo que ha sido un partido muy disputado ante un gran rival al que había que ganar”. “Ha sido un partido muy bien jugado y planteado de principio a fin, y en definitiva, se llama saber competir con y sin balón. Creo que lo hemos hecho muy bien en todas las líneas y con balón el equipo ha interpretado muy bien el encuentro y las situaciones de ventaja”.



Sobre la afición, el gallego ha señalado que “lo que pido es que la gente esté apoyando, empujando y este campo, es mucho campo, cuando todo el mundo está conectado”.



Cuestionado por la tangana del final, el entrenador ha aseverado no saber qué ha ocurrido. “No sé qué ha pasado, la verdad”. “Todos queríamos ganar, y a veces, estas situaciones son difíciles cuando te enfrentas a un rival directo. No sé qué ha ocurrido porque estábamos celebrando la victoria”, ha finalizado.