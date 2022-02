Bill Gates alerta de una nueva pandemia tras la de la Covid 19

REDACCION

miércoles 23 de febrero de 2022 , 18:53h

Bill Gates aseguró en una entrevista con la CNBC que los riesgos de tener un cuadro grave por Covid-19 se han reducido "drásticamente" gracias a la vacunación masiva y a la llegada de la nueva variante ómicron, mucho más infecciosa que sus predecesoras. Sin embargo, el fundador de Microsoft también advirtió de la llegada de una nueva pandemia que se originará por un nuevo patógeno distinto al coronavirus.



Para ello, Gates ha pedido mayor inversión en tecnología médica, debido a que estos, junto a los avances médicos ya desarrollados ahora, harán mucho más fácil combatirla y no sucederá lo que ha sucedido con la pandemia de Covid-19: "Tendremos otra pandemia y será un patógeno diferente la próxima vez".



El fundador de Microsfoft ha dicho que la posibilidad de sufrir una enfermedad grave provocada por el Covid-19 se ha reducido debido a la exposición a la infección y que espera que para la próxima pandemia que se avecina, espera que el mundo esté más preparado gracias a esta y reaccione más rápido para desarrollar vacunas. Por ello, pide a los Gobiernos que inviertan más dinero ahora para que no suceda lo que está sucediendo en estos momentos con las vacunas, que aún no han llegado del todo a algunos países.



Gates vaticinó que el objetivo marcado por la ONU, de vacunar al 70% de la población mundial para mediados de 2022, no iba a cumplirse, al considerar que se estaba actuando tarde. Según los datos de la CNBC, actualmente el 61,9% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el Covid-19, lejos de la cifra fijada por el organismo.



El empresario defendió la necesidad de actuar de forma más rápida en el desarrollo y distribución de vacunas. Además, pidió a los gobiernos que inviertan en ciencia ahora para prevenir lo que venga en el futuro: "La próxima vez deberíamos intentar hacerlo, en lugar de dos años, deberíamos hacerlo en como seis meses".