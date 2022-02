José Vicente Saz, reelegido rector de la Universidad de Alcalá con un 84,15% del voto ponderado

miércoles 23 de febrero de 2022 , 10:21h

José Vicente Saz, catedrático de Microbiología, ha sido reelegido rector de la Universidad de Alcalá, tras ser respaldado por el 84,15% del voto ponderado en las elecciones celebradas hoy.



Saz ha conseguido el apoyo mayoritario de todos los colectivos que forman la comunidad universitaria.



El porcentaje de participación por colectivos ha sido de un 66,07% en el sector A (profesorado doctor con vinculación permanente); un 16,67% en el sector B (profesorado no doctor de los cuerpos docentes y profesorado contratado); un 20% en el sector C (ayudantes, becarios y personal contratado para investigación); un 7,73% en el sector D (estudiantes) y un 67,41% en el sector E (personal de Administración y Servicios).



José Vicente Saz ha destacado que este resultado "es un éxito de todos, que demuestra el compromiso de la comunidad universitaria con la Universidad y que me da fuerzas y apoyo para hacer realidad el programa que, entre todos, hemos construido en esta campaña".



Una vez celebradas las elecciones, se abre un período de presentación de reclamaciones que finalizará el día 25, tras el cual se procederá a la resolución de las impugnaciones, si las hubiera, y la proclamación definitiva de resultados el día 28.