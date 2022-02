Los ERTEs vigentes por covid se prorrogan un mes más: hasta el 31 de marzo

lunes 21 de febrero de 2022 , 18:17h

Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado prorrogar un mes, hasta el 31 de marzo, la regulación actual de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de pandemia, periodo en el cual deberán transitar hacia el nuevo modelo de ERTE establecido en la reforma laboral, según han informado fuentes de la negociación.



La prórroga de los ERTE-Covid hasta el 31 de marzo se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de este martes, según las mismas fuentes.



La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya avanzó la semana pasada que se iba a dar un mes de plazo para que las empresas con ERTE-Covid pudieran adaptarse al esquema estructural que se pactó en la reforma laboral.



"Vamos a una situación de un mes de transición para que las empresas puedan cambiar el modelo y aplicar directamente la reforma laboral", señaló Díaz.



La regulación actual de los ERTE-Covid finalizaba el próximo 28 de febrero, pero ahora se extenderá un mes, hasta el 31 de marzo, como pedían tanto sindicatos como empresarios y determinados sectores, como el de las agencias de viajes, muy castigadas por la pandemia.



En principio, el Gobierno puso sobre la mesa no prorrogar la regulación de los ERTE de pandemia más allá del 28 de febrero y pasar a aplicar los de la reforma laboral, pero finalmente ha aceptado las demandas de los agentes sociales para facilitar un mes de transición entre ambos modelos de ERTE.



Según fuentes sindicales, durante ese plazo, los ERTE originados por la pandemia deberán transitar a la modalidad de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETIOPE) o de fuerza mayor según la nueva regulación establecida en la reforma laboral.



Para las agencias de viajes, las partes han acordado activar el denominado Mecanismo RED sectorial (una de las modalidades de nuevos ERTE de la reforma laboral) en un futuro Consejo de Ministros, tal y como avanzó la semana pasada el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. No obstante, fuentes empresariales consultadas por Europa Press no descartan que alguna otra actividad tenga que ver activado un RED sectorial.



La regulación vigente actualmente se extenderá hasta finales de marzo, salvo en el caso de los ERTE originados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que en principio se alargarán hasta el 30 de junio, con posibilidad de prorrogarlos más allá si fuera necesario. En este caso, la transición hacia el ERTE de fuerza mayor será automática.



En virtud de lo pactado, las condiciones de protección a las personas en situación de ERTE se mantienen en las mismas condiciones, tanto para los que tienen causas Covid como para los originados por la crisis volcánica de Cumbre Vieja, así como la prestación extraordinaria para las personas con contrato fijo discontinuo.



UGT y CCOO han celebrado que se hayan tenido en cuenta sus demandas a la hora de transitar hacia los ERTE de la reforma laboral. Por su parte, fuentes de la CEOE consultadas por Europa Press también han valorado positivamente que se hayan incorporado las peticiones de las organizaciones empresariales en esta prórroga.



REBAJA DE LAS EXONERACIONES DURANTE EL MES DE PRÓRROGA



Aunque las condiciones de protección a los trabajadores se mantienen sin cambios hasta el 31 de marzo, las exoneraciones de cuotas de las que disfrutan las empresas en sus pagos a la Seguridad Social sí que se modifican respecto a las establecidas actualmente.



Así, durante el mes de marzo, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 60% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en ERTE, frente al 80% actual. En caso de no dar formación, la exención será del 20% (ahora es del 40%).



Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 60% si imparten acciones formativas y del 30% si no lo hacen, lo que supone veinte puntos menos que en la regulación actual. La exoneración para los ERTE de fuerza mayor será del 90%.



QUEDAN 104.000 TRABAJADORES EN ERTE



A mediados de este mes, la cifra de trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) se situaba en 104.363, cifra ligeramente inferior a los existentes a finales de enero (105.043), según los datos que facilitó el pasado viernes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



Los ERTE de pandemia continúan concentrándose en determinados sectores, como las agencias de viajes (10,8% de sus afiliados en ERTE); transporte aéreo y servicios de alojamiento (8% en ambos casos); juegos de azar y casas de apuestas (6%); artes gráficas (4%); actividades artísticas (3%), y hostelería (2%).



En el caso de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTE-ETOP), el número de afectados a 17 de febrero era de 13.644, frente a los 11.778 registrados a cierre de enero.



PRÓRROGA DEL 'PLAN MECUIDA'



Junto a la prórroga de los ERTE, se ha solicitado desde los sindicatos la extensión del llamado 'Plan Mecuida', que contempla medidas especiales para que los trabajadores puedan adaptar o reducir su jornada por circunstancias derivadas de la pandemia.



En principio, está previsto que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros de este martes la extensión del 'Plan Mecuida' hasta el 30 de junio, según fuentes de CCOO.