AIKE propone ocultar y soterrar el cableado de las fachas del casco histórico de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 14 de febrero de 2022 , 17:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El grupo municipalista ha presentado una propuesta par el Pleno del mes de febrero en relación al cuidado del patrimonio y al embellecimiento de la imagen de la ciudad. Proponen la firma de un convenio de colaboración con las compañías eléctricas y de telecomunicaciones para eliminar progresivamente todas las instalaciones que discurren por el caserío del Casco Histórico de Guadalajara, la inclusión dentro de las subvenciones a particulares por la ejecución de estos trabajos y la posibilidad de reglamentar ordenanzas o modificaciones puntuales que apuesten por un Casco más bello y limpio.



Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y portavoz de la formación municipalista “A Guadalajara hay que quererla”, han comenzado su exposición resaltando que “desde Aike venimos haciendo propuestas grandes y transformadoras, pero tampoco hay que olvidar las propuestas menos ambiciosas que se pueden poner en marcha a corto plazo y suponen una mejora para las fachadas del centro histórico de la ciudad”.



“Desde Aike proponemos empezar a mejorar el ornato de nuestra ciudad en los aspectos en los que se puede ir actuando como Ayuntamiento de manera más inmediata. Y es que no sólo es posible adecuar las zonas públicas según se van acondicionando o reformando, sino que también es posible intervenir en el ornato del caserío existente de una manera directa: eliminando de manera progresiva y planificada los cableados, equipos e instalaciones (tanto eléctricas como de comunicaciones) que discurren por las fachadas de los edificios de nuestra ciudad”, ha explicado Martínez.



Para que los trabajos se vayan realizando de manera planificada y continua, Aike propone la firma de un convenio de colaboración con las compañías eléctricas y telefónicas para que, paulativamente, se vayan costeando los trabajos y se vayan realizando de una manera programada.



“No sólo se trata de evitar los cables que discurren anclados en las fachadas, sino también suprimir las cajas de conexiones que se instalan de manera incontrolada en la mayoría de las ocasiones, incluso sin contar con el debido permiso de propietarios y usuarios de los edificios muchas veces. Existe reglamentación y normas que pueden servir para organizar de una manera más eficiente y respetuosa que mejore el aspecto de nuestra ciudad, y por eso proponemos empezar a programar la eliminación de estos cableados e instalaciones que afean nuestras calles y edificios,” ha afirmado Riendas, que recordaba que desde el equipo de gobierno se está planificando una intervención en el Casco para cumplir la normativa de crear Zonas de Bajas Emisiones “hace años se remodelaron muchos pavimentos e infraestructuras del Casco y no se tuvo en cuenta, que no nos vuelva a ocurrir, por eso traemos también esta propuesta ahora si se van a volver a levantar aceras, como también ocurre por ejemplo, con el desdoblamiento de un tramo de ingeniero Mariño”.



Para que ello no suponga un gasto extra para la ciudadanía, desde la formación municipalista propone líneas de subvención como ya propusieron con respecto a la retirada del amianto y asbestos de los tejados que todavía conservaban este material.



“Esta propuesta podría englobarse dentro de un Plan de Embellecimiento del Casco Histórico, que sea conforme a la normativa vigente, y que sirva para marcar las directrices del futuro Plan General de Ordenación Urbana que sigue sin renovarse”, detallaba el concejal de Aike mientras apostaba una mayor “exigencia de soterramiento de las líneas eléctricas y telefónicas cuando se desarrollen suelos urbanos y urbanizables, y cuando se rehabiliten edificios, tanto públicos como privados”.



Para poner esta medida en marcha “también se ha de contar con las diferentes instituciones que tienen sede en esta zona y así aunar esfuerzos para eliminar esas cajas de distribución que acumulan cableado en fachadas emblemáticas de la zona centro, esos postes provisionales que afean los edificios más próximos, y esos cruces de líneas aéreas que aún tenemos sobre nuestras calles, queremos una Guadalajara más bella y atractiva, y esta propuesta va en esa dirección” ha concluido la Presidenta de Aike.