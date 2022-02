Estos son TODOS los ganadores de los Premios Goya 2022

domingo 13 de febrero de 2022 , 12:12h

La 36 edición de los Premios Goya ya tiene ganadores. La gran fiesta del cine español, que se ha celebrado este sábado en el Palau de les Arts de Valencia en homenaje al cineasta Luis García Berlanga, ha premiado un año más a los mejores títulos del séptimo arte nacional.



En esta edición se ha otorgado, además, el primer premio Goya Internacional, que ha recaído en la actriz australiana Cate Blanchett. Visiblemente emocionada, la oscarizada actriz ha recibido su ‘cabezón’ de manos de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. También ha sido protagonista de la noche José Sacristán, premio Goya de Honor 2022.



Estos son TODOS los ganadores de los Premios Goya 2022 :



Goya a mejor película: 'El buen patron'



Goya a mejor director: Fernando León de Aranoa



Goya a Mejor director/a novel: Clara Roquet por 'Libertad'



Goya Mejor actor protagonista: Javier Bardem por 'El buen patrón'



Goya Mejor actriz protagonista: Blanca Portillo por 'Maixabel'



Goya Mejor actor de reparto: Urko Olazabal por 'Maixabel'



Goya Mejor actriz de reparto: Nora Navas por 'Libertad'



Goya Mejor actor revelación: Chechu Salgado por 'Las leyes de la frontera'



Goya Mejor actriz revelación: María Cerezuela por 'Maixabel'



Mejor película iberoamericana: 'La cordillera de los sueños'



Mejor película europea: 'Otra ronda'



Mejor película documental: 'Quién lo impide'



Mejor película de animación: 'Valentina'



Mejor guión original: 'El buen patrón'



Mejor guión adaptado: 'Las leyes de la frontera'



Mejor música original: 'El buen patrón'



Mejor canción original: 'Mediterráneo'



Mejor dirección de producción: 'Mediterráneo'



Mejor dirección artística: 'Las leyes de la frontera'



Mejor fotografía: 'Mediterráneo'



Mejor montaje: 'Mediterráneo'



Mejor sonido: 'El buen patrón'



Mejores efectos especiales: 'Way Down'



Mejor diseño de vestuario: 'Las leyes de la frontera'



Mejor maquillaje y peluquería: 'Las leyes de la frontera'



Mejor cortometraje de ficción: 'Tötem loba'



Mejor cortometraje documental: 'Mama'



Mejor cortometraje de animación: 'The Monkey'



Goya de Honor 2022: José Sacristán



Goya Internacional: Cate Blanchett