Miguel Ángel Rodriguez Carrasco, el pintor más premiado de los últimos años de la provincia de Guadalajara, expone sus pinturas en Alovera

jueves 10 de febrero de 2022 , 18:55h

Miguel Ángel Rodríguez Carrasco, un aloverano de formación autodidacta y afincado en el propio municipio, que lleva dos décadas dedicado de pleno a la pintura, inaugura este viernes su exposición “Explorando el Camino” a las siete de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Alovera.



Esta muestra compuesta por una treintena de cuadros es un fiel reflejo de su trayectoria pictórica. El artista, se reconoce “bastante persistente” y asegura que cuando algo le atrae y hace que se sienta a gusto consigo mismo, “como me pasa con la pintura”, nada se le pone por delante. “En ocasiones soy capaz de tirarme cinco o seis horas seguidas delante de un caballete y parece que el tiempo se detuviera mientras tiño el lienzo y coloreo con mis pinceles”, explica Miguel Ángel, que además es padre de dos niñas y se reparte en tiempo entre la familia y el arte. Admite que lo suyo con la pintura fue todo un descubrimiento y asegura que en su obra trata de reflejar “mi particular visión de la vida”, que para él es “la perspectiva, el color y la luz”, al menos mientras no asome otro motivo de inspiración.



La muestra será inaugurada este viernes 11 de febrero a las 19,00 horas por María Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera, y señala “nuestra sala de exposiciones es una ventana abierta a todos los artistas, pintores, autores y una oportunidad importante de mostrar nuevas tendencias y estilos originales a los vecinos de Alovera; esta exposición es muy especial al ser realizada por Miguel Ángel Rodríguez Carrasco, vecino nuestro de Alovera y por la evolución tan extraordinaria que ha tenido en su pintura. Sus más de 30 reconocimientos y premios, avalan su trayectoria artística” concluyó.



Por su parte Mercedes García Granizo, directora de la Biblioteca y comisaria de la exposición afirma “La obra de Miguel Ángel Rodríguez Carrasco, es todo un soplo de aire fresco, de diferentes estilos, muestras y pinturas que no dejaran indiferente al visitante”. La exposición se puede ver hasta el 24 de febrero y el horario de visitas es de lunes a viernes de 18,00 a 20,00 y sábados y domingos de 10,00 a 13,00 horas.