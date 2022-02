El PP C-LM recrimina a la Junta de Page que prometió bajar las ratios en educación a 20 alumnos en 2020 y ahora dice...que serán 22

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 01 de febrero de 2022 , 20:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicesecretaria de Participación del PP de Castilla-La Mancha y diputada nacional, Beatriz Jiménez, ha denunciado “las mentiras” del Gobierno socialista de Emiliano García-Page con respecto a las ratios en las aulas, recordando que en 2020 “prometió bajarlas a 20 alumnos por clase y dos años después anuncia que va a reducirlas a 22”.



Así se ha pronunciado Jiménez, tras las declaraciones de la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, que ha dicho que bajará las ratios de 25 a 22 alumnos para el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil el próximo curso.



Por ello, ha criticado “la falta de respeto del Gobierno de Page hacia la comunidad educativa, ya que en 2020 anunciaban 20 alumnos por aula en infantil y 22 alumnos por aula en primaria y, dos años después en los que no ha hecho nada, dice que ahora serán 22 alumnos por aula en infantil”.



La dirigente del PP ha aseverado que el Ejecutivo autonómico no tiene “una hoja de ruta clara” en la Consejería de Educación, lo que le lleva a “tomar decisiones que se contradicen con las anunciadas hace tan solo dos años”, ha informado el PP en nota de prensa.



Jiménez ha señalado que el partido apoya una bajada de las ratios, tal y como viene reclamando desde el inicio de la pandemia, pero ha destacado que debe ir unida “a la creación de unidades, ya que no se puede dejar a los alumnos y a las familias fuera del centro escolar que hayan elegido”.