Guarinos advierte que la reforma laboral de Sánchez y Page “va en la dirección contraria de lo que España necesita”

lunes 31 de enero de 2022 , 18:11h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha asegurado que el decreto de reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez y que hoy ha reivindicado el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, va “en la dirección contraria de lo que España necesita, pues lo que necesita nuestro mercado laboral es, además de bajada impuestos que no penalicen el trabajo, más dinamismo para facilitar la contratación y no para hacerla más difícil”.



En este sentido, Guarinos ha manifestado que la contrarreforma que intenta aprobar el Gobierno social-comunista de Sánchez “resta flexibilidad a las empresas y capacidad de adaptabilidad para crear empleo estable y de calidad. No parece necesario enmendar una reforma del PP admirada en Europa, porque ha permitido la creación de tres millones de empleos e implantó el ERTE”.



“Nosotros apostamos por lo que está haciendo Europa, por medidas que faciliten la contratación” ha añadido la parlamentaria del PP-CLM, quien ha recordado que “Casado trasladó hace un año y medio a Sánchez una alternativa para la reconstrucción de España, que abarcaba un conjunto de reformas estructurales muy importantes para sacar a nuestro país de la crisis, y entre ellas se incluía una reforma laboral con propuestas como la mochila austriaca para mejorar la flexibilidad del mercado de trabajo”.