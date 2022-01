Estos son los mejores spas de España, según Aladinia

jueves 27 de enero de 2022 , 11:28h

La creciente cultura del culto al cuerpo y la búsqueda del bienestar y la salud llevan tiempo poniendo de moda los llamados spa, De hecho, este tipo de turismo está en auge, según datos que maneja la web número uno de España en regalos experiencias, www.aladinia.com , el turismo de bienestar ha aumentado en España un 94 % durante 2021, especialmente en pareja, y este año se prevé que las cifras siguen aumentando. Por ello, sus usuarios han valorado algunos de los mejores centros de spa de España y las ventajas que cada uno ofrece, en muchos casos acompañados de alojamiento y cena, y estos han sido los resultados:

Spa Royal Hideaway Sancti Petri 5* (Chiclana de la Frontera, Cádiz)

Se trata del spa más grande e impresionante de Andalucía con más de 3.650 m2 de instalaciones, dentro de la prestigiosa Urbanización Lomas de Sancti Petri, su circuito spa está distribuido en dos plantas, donde encontrar las más completas y sofisticadas instalaciones: distintas piscinas, tumbonas térmicas, un pozo frío, baño turco, duchas de sensaciones y mucho más. Es un lugar que seduce los sentidos con terapias milenarias orientales y occidentales, que ayudan a descubrir el universo interior. Se puede elegir entre una gama de más de 45 tratamientos diferentes que se pueden disfrutar en las 8 lujosas spa suites con la pareja o amigo. También hay un centro de belleza oriental en la azotea del hotel. Hay una oferta para dos por 50 euros y otra que incluye, además, una deliciosa cena en uno de los restaurantes del hotel por 125 las dos personas.

Le Max Wellness Club & Spa del Hotel Wellington 5* (Madrid)

En pleno centro de Madrid, en la calle Velázquez el prestigioso Hotel Wellington 5* propone descubrir un oasis de relax en su Circuito Spa, seguido de masaje para dos personas. En sus más de 1.200 m2 se encuentran todo tipo de instalaciones en una completa zona de aguas con una piscina de 16 metros de hidroterapia para relajarse con una temperatura de 30º C., una sauna finlandesa beneficiosa para el organismo, un hammam o baño de vapor ideal para eliminar el estrés y la ansiedad y mejorar la circulación de las piernas. También ofrecen una piscina de contraste, una ducha bitérmica, una fuente de hielo y una cama de aire de efecto masajeador. En su zona Healthy sirven desayunos y comidas saludables desarrollado por la gran experiencia de la cocina del Hotel Wellington. El circuito spa y masaje de 30 minutos para dos cuesta 200 euros; si el masaje es de una hora, 300.

Spa Sallés Hotel Pere IV 4* (Barcelona)

Un plan muy completo es el que propone Aladinia.com en Sallés Hotel Pere IV 4* en Barcelona, cerca de la playa y del nuevo puerto deportivo. El plan puede empezar con un circuito por su spa íntimo de 150 metros cuadrados que cuenta con piscina interior con cascadas, cabina de sal, pediluvio, sauna, baño de vapor y duchas tropicales, de niebla y secuenciales. Luego puede seguir un masaje profesional relajante de 25 minutos en alguna de sus dos cabinas de masajes para relajar cuerpo y mente, en las que hay tratamientos a elegir. Y para completar el día una cena o comida en su restaurante Garum con un menú exquisito de cocina mediterránea y asiática con toques de creatividad catalana. Platos deliciosos en un lugar moderno y acogedor. El paquete completo para dos cuesta 119,90 euros.

Aquum Spa & Wellness (La Pineda, Tarragona)

Para los que buscan un rato de relajo en un entorno de agua que invita a la calma, la propuesta en el Aquum Spa & Wellness de La Pineda, en Tarragona, abierto todo el año, es perfecta. 650 m2 de lámina de agua entre todas las piscinas con más de 100 puestos y 50 sensaciones a entre las que hay camas de aire, camas de aire y agua, camas envolventes, proyectores cervicales, cascadas, cortina de agua, jets subacuáticos, bancos de aire, bancos con jets, hot tub y río hidrodinámico. Además tres piscinas a distintas temperaturas, hidromasaje exterior y piscina infantil, sauna, baño de vapor, fuente de hielo, duchas especiales. El precio por persona con estancia de hasta tres horas es de 22 euros y los niños de 5 al 11 años, 19 euros.

Esenzias (Madrid)

Este centro propone su spa Onsen de estilo japonés, pequeño y minimalista, muy coqueto, cuidado y lleno de encanto. Diseñado exclusivamente para disfrutar de un momento de relajación y bienestar al más puro estilo Zen donde se ha cuidado al máximo el diseño de las instalaciones, mimando cada detalle gracias a la decoración, un bonito jardín vertical y la música inspirada en el lejano Oriente. Se trata de un circuito para ocho personas como máximo y una duración de una hora, a través de la cual se puede activar el organismo gracias a las propiedades del baño turco, relajarse con los distintos chorros de agua y aire del jacuzzi, disfrutar de una piscina de agua fría, eliminar toxinas en la piscina japonesa de madera de cedro con agua muy caliente, algo que en la cultura japonesa, es un rito familiar muy popular que lo usan antes de irse a dormir. Se termina el recorrido recuperando energías con un reconfortante té en una agradable y tranquila sala de descanso. Para finalizar esta experiencia, se puede disfrutar de un masaje de 25 minutos que puede ser también con técnicas orientales como el prana, thai, shiatsu o tuina. Una hora de spa y 25 minutos de masaje para la pareja cuesta 77 euros entre semana y 87 en fin de semana.

6. Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa 5* (Málaga)

El Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa es un hotel 5 estrellas situado en primera línea de playa de Estepona a un paso de Marbella (Málaga), uno de los destinos turísticos más visitado de toda España. Entre sus amplias y lujosas instalaciones, destaca su Thalasso SPA, un espacio destinado a la salud, la belleza y el relax, basado en el poder curativo y relajante del agua de mar, con el objetivo de recuperar la calma y el equilibro de cuerpo y mente. Un auténtico momento de bienestar para los sentidos, en el que se combina en armonía la energía del mar y la serenidad del momento. El circuito incluye pediluvio de cantos rodados, hamman, sauna, piscina de agua fría, circuito de duchas aromatizadas, piscina contra corriente con jacuzzi, piscina con camas de hidromasaje y chorros yet, laconium, iglú, terma romana y sala relax con camas térmicas. El precio del circuito de hora y media para dos personas es de 39,90 euros.

7. Hotel Oca Palacio de la Llorea & Spa 4* (Gijón, Asturias)

Aunque hasta marzo no estará abierto de nuevo, el spa del Hotel Oca Palacio de la Llorea dispone de más de 1.000 m2 de instalaciones dedicadas a la relajación y al bienestar corporal. Un completo spa en el que poder dejar atrás el estrés y la tensión acumulada del día a día o darse un relajante masaje tras una dura jornada en el campo de golf de La Llorea. A tan solo 7 km de Gijón y en un marco natural incomparable, este hotel con spa es la opción perfecta para un día de relax en pareja o con toda la familia. Sus 1.000 m2 de instalaciones de spa cuentan con piscina activa, bañera de hidromasaje, cama de agua, géiser, cuello de cisne, cañón de agua, sillones de agua, sauna, baño turco, zona fitness, ducha Vichy, chorro a presión y 10 cabinas en las que poder recibir cualquiera de sus tratamientos o masajes. El precio del spa durante hora y media para dos personas es de 24,90 euros; si se le añade masaje sale por 49 y se quiere cena y alojamiento, 149 euros.

Hotel Catalonia Donosti 4* (San Sebastián, Guipúzcoa)

Situado en un edificio histórico en el cerro de San Bartolomé, con magnificas vistas panorámicas sobre la playa de la Concha de San Sebastián, el hotel Catalonia Donosti propone su íntimo spa con más de 350m2 dedicados al relax. Tiene piscina de agua fría, una piscina de chorros, un baño de vapor, sauna, duchas de sensaciones y una zona de relax. También tiene un gimnasio bien equipado. Si el tiempo acompaña, vale la pena subir a la terraza y disfrutar de su piscina y sus vistas. Además, esta experiencia también incluye un masaje relajante con el que aliviar las tensiones y salir totalmente renovados. Hay una oferta especial con circuito spa y masaje de 25 minutos para dos personas por 69,90 euros en lugar de 148.

Spa Bodyna del Hotel Hospes Palau de la Mar 5* (Valencia)

Junto a los Jardines del Turia en la parte más dinámica de Valencia y en una casa señorial valenciana del s. XIX se encuentra el Hotel Hospes Palau de la Mar y en él está el Spa Bodyna, un oasis en pleno centro de Valencia. Está dividido en dos zonas: la zona de tratamientos, ubicada en la primera planta con vistas directas al acogedor patio-jardín del hotel, y la zona de wellness, en la parte más baja del edificio principal, con excelentes instalaciones: piscina-jacuzzi interior, baño turco, sauna y zona fitness, así como una zona de vestuarios y duchas. También se puede disfrutar de un masaje oriental con aceite de argán con el que gracias a sus propiedades terapéuticas se eliminan las dolencias musculares y se mima la piel. Y para acabar, se recupera energía con un menú en el restaurante Ampar y las especialidades de su chef Carlos Julián: arroz, en todas sus facetas, formas y sabores, el pulpo de roca y cítricos, la fideuá roja, el lomo de atún de sorra, tomaca y oliva negra, el salmonete con all i pebre y arroz de coliflor o la coca de pera, té ahumado y lima. El precio de la experiencia en Aladinia.com es de 130 euros para dos personas.

Sallés Hotel Marina Portals 4* (Calvià - Portals Nous, Mallorca)

En plena bahía de Palma, junto a Puerto Portals, uno de los lugares más animados de Mallorca se encuentra el Hotel Sallés Marina Portals y dentro de él ofrece un spa con un espectacular circuito profesional de última generación, con terapias naturales exclusivas, tratamientos de estética avanzados, técnicas ancestrales de masaje asiático... realizados por expertos terapeutas. Su propuesta incluye sauna finlandesa y baño de vapor donde liberar toxinas mediante la sudoración y activar la circulación sanguínea, duchas de aceites esenciales –tropical, secuencial, nebulizante, aromática–, pediludio y, naturalmente una gran piscina lúdica con cascadas y chorros de agua terapéuticos: lumbares, dorsales, abdominales, cervicales y de piernas, banco de hidromasaje y varias camas acuáticas de masaje. En la oferta de Aladinia.com se incluye circuito de una hora para dos personas por 24,90 euros.

Spa vs Balneario

Todavía a día de hoy existe una gran confusión entre spa y balneario, en buena parte debido a que sus fines son similares y eso sí es lo que interesa. En ambos casos se trata de conseguir con el agua el bienestar de la mente, el cuerpo y el alma y la mejora de la calidad de vida. Los centros de bienestar, spas y termas se han convertido así en objetivo de quienes buscan paz y serenidad.

Según los expertos de Aladinia.com , las diferencias entre spa y balneario se reducen a varios puntos:

- El balneario utiliza aguas termales que nacen del interior de la tierra con un determinado grado de temperatura, sus vapores y los lodos resultantes. Se trata de aguas particularmente ricas en minerales y gases preciosos para la salud de la piel, las articulaciones y las vías respiratorias. Combinadas con barro y arcilla son capaces de combatir la inflamación, la celulitis, el reumatismo y las arrugas, entre otras cosas. Y, por supuesto, proporcionan relajamiento y paz. Una cierta variante de esto son los centros de talasoterapia que aprovechan las propiedades de las aguas de mar, calentándolas generalmente.

- El spa se basa también en la hidroterapia, pero sus aguas no provienen de manantiales y no tienen tantas propiedades terapéuticas. Para que el efecto del agua produzca efectos estimulantes o relajantes es necesario añadirle estímulos térmicos, mecánicos o químicos que dan lugar a técnicas de hidroterapia en forma de chorros, cisnes, agua a presión, camas de agua, jacuzzis, baño turco, ducha emocional, ducha escocesa, sauna finlandesa, hamman, laberinto de piedras o el llamado camino de Kneipp que consiste en alternar pequeñas piscinas de agua fría y caliente. Además, muchos spas añaden otros servicios enteramente dedicados a la relajación y el bienestar del cuerpo y la mente, como masajes, tratamientos de belleza para rostro y cuerpo, tratamientos de cromoterapia, aromaterapia, haloterapia, vinoterapia, chocolaterapia, etc.

- Es evidente que tanto los balnearios como los centros de talasoterapia deben estar en los lugares donde sea posible tener aguas termales naturales o agua de mar. En cambio los spas pueden situarse en cualquier lugar con solo suministro de agua y, por supuesto, las instalaciones adecuadas. Eso permite que la mayoría de los buenos hoteles incluyan un spa, grande o pequeño, entre sus servicios.

- Como curiosidad, señalar que, a día de hoy, existen varias versiones sobre el origen de la palabra Spa. La más popular dice que son las siglas del concepto latino “sanum per aquam”, aunque hay quien opina que proviene de la ciudad belga Spa, muy conocida desde la antigüedad por sus baños de aguas termales con propiedades curativas y que eran frecuentados y alabados por la nobleza, y que acabó por extender su nombre a todos los establecimientos de similares características.