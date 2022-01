LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez acerca a otros SIETE presos de ETA, entre ellos la etarra responsable del asesinato del socialista Ernest Lluch

martes 25 de enero de 2022 , 20:24h

El Gobierno de PSOE/PODEMOS ha aprobado este martes el acercamiento a cárceles del País Vasco de otros siete etarras, cuatro de ellos con delitos de sangre. Tras 96 traslados de presos de ETA a cárceles vascas, en esta comunidad autónoma hay 75 presos etarras, con cinco libertades condicionales y nueve traslados no materializados.



Uno de los presos que cambiará de prisión es Lierni Armendariz Gonzalez de Langarika, que irá del Centro Penitenciario de El Dueso a Martutene. Fue condenada a 33 años de prisión como responsable del asesinato contra Ernest Lluch, así como por los asesinatos de José Luis Ruiz Casado, Miguel Gervilla y Francisco Cano.



Entre los etarras también se encuentra Angel Aramburu Sudupe, que dejará la cárcel de Dueñas para ir a la de Zaballa. En 2005 fue condenado a penas de 25 años de prisión como autor del asesinato del guardia civil Antonio Molina Martín.



En un comunicado, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncia que en un año se podrá hablar del "fin total de la dispersión", ya que todos los condenados por los crímenes de ETA estarán en prisiones del País Vasco y Navarra. Desde junio de 2018, el Gobierno ha aprobado 295 traslados correspondientes a 202 etarras, de los que 96 han ido a prisiones del País Vasco y otros 16 de Navarra.



Asier García Justo dejará el centro penitenciario de Asturias para ir una prisión del País Vasco, según determine el Gobierno autonómico, con competencias penitenciarias desde el pasado mes e octubre. En 2003 fue condenado a 97 años de prisión como responsable del atentado que acabó con la vida del ertzaina Iñaki Totorika.



Otro de los etarras es Víctor Franco Martínez. Del Centro Penitenciario de Logroño irá una prisión del País Vasco. Fue condenado a 22 años de prisión por el ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete (Vizcaya) el 5 de agosto de 2001. Él y otros cinco terroristas produjeron quemaduras graves a dos agentes de la policía autonómica vasca.



Manuel Miner Villanueva dejará el Centro Penitenciario de El Dueso para ir a la prisión de Zaballa. Es otro de los condenados por el asesinato de Iñaki Totorika, así como por el atentado contra el estadio Santiago Bernabéu, en el que resultaron heridas 22 personas por la explosión de un coche bomba el 1 de mayo de 2002, y por atentar con un coche-bomba contra un edificio de Repsol ubicado en el madrileño Paseo de la Castellana la noche del 22 de abril de 2002, produciendo cuantiosos daños materiales.



José Ignacio Reta de Frutos dejará el Centro Penitenciario Madrid V para ir a una prisión del País Vasco. Está condenado a seis años de prisión por depósito y transporte de armas y explosivos.



Javier Zaballo Beitia cambia el Centro Penitenciario de Logroño por la prisión de Zaballa. Fue condenado a 72 años de prisión por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y los delitos de estragos, incendio, tenencia de explosivos y de armas prohibidas. Condenado también por la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga en julio de 2001 que no llegó a explotar.



Quejas de la AVT.-



La AVT ha calificado de "alarmante y peligroso la normalización y la poca alarma social que producen ya este tipo de noticias". "¿Qué clase de sociedad anestesiada estamos creando, que el hecho de que el ex jefe de una banda terrorista responsable de casi 900 asesinatos pase a formar parte de la dirección de un partido político que debería estar ilegalizado no abre informativos, es portada de periódicos o indigna a la sociedad?", se pregunta, en relación con la inclusión del etarra David Pla en la dirección de Sortu.



"Claramente, el actual Gobierno de España, que ha elegido como socios a los herederos de ETA y ha decidido que las víctimas del terrorismo y nuestra dignidad pintamos ya muy poco, tiene mucha culpa de ello", denuncia la AVT, que censura que los acercamientos se produzcan sin que los etarras colaboren con la justicia.



Según la AVT, en la actualidad en cárceles del País Vasco hay 75 presos de la banda terrorista, con cinco libertades condicionales y nueve traslados no materializados. En Navarra hay un total de 13 presos etarras.