El PP denuncia que “el Gobierno de Page no ha pagado la PAC a 5.500 ganaderos de Castilla-La Mancha”

lunes 24 de enero de 2022 , 13:48h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado hoy que 5.500 ganaderos de la región no han cobrado aún ni un solo céntimo de euro de la PAC del año pasado.



Así se ha pronunciado Merino, en rueda de prensa, donde ha advertido que Page tiene a 5.500 ganaderos de Castilla-La Mancha esperando a cobrar su PAC. 5.500 ganaderos que no recibieron ni un céntimo de euros en el primer anticipo que tuvo lugar el pasado mes de octubre, ni tampoco en el segundo pago del mes de diciembre.



De esta manera, ha lamentado la pasividad del Gobierno de Page que no está haciendo nada para resolver el “atasco” de la consejería de Agricultura respecto a la tramitación de cesiones de derechos de pago básico entre particulares. Así, ha indicado que se trata de un “atasco informático” que está perjudicando de manera injusta a 5.500 ganaderos, ya que, además de no cobrar, lo tendrán que declarar como ingreso en la renta de este año y supondrá otro “descalabro” económico en sus rentas.



En este sentido, ha recordado que se trata de un dinero que procede de Bruselas y que pertenece a los agricultores y ganaderos, por lo que ha pedido a Page que lo gestione en “tiempo y forma”, ya que los agricultores y los ganaderos “no merecen ni el desprecio ni la pasividad” a la que los están sometiendo ante los elevados costes de producción, los bajos precios en origen, el acoso y la criminalización de campañas en las que se recomienda reducir el consumo de carne y además, no les pagan la PAC.



Además, la portavoz del GPP ha anunciado que, en el próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el PP de Paco Núñez va a volver a exigir el cese del ministro de Garzón por sus continuos ataques al sector ganadero, y ahora, ha vuelto a “reincidir” recomendando que usemos la “merendera” y que no consumamos en bares y restaurantes.



Así, ha avisado que el PP-CLM no va a “tolerar” ni uno de los ataques del “ministro reincidente” de España que sigue agrediendo a los ganaderos y ahora abre un “nuevo melón” atacando a los hosteleros con una campaña pagada con dinero público.



Un nuevo ataque que se produce después de que el sector de la hostelería haya sido uno de los que más han sufrido durante la pandemia por las restricciones y prohibiciones del Gobierno de Page. “Cada vez que se ha producido una ola, Page ha criminalizado a la hostelería y ha prohibido trabajar a los hosteleros de esta tierra”.



Por ello, el PP-CLM va a dar una nueva oportunidad a Page y a los diputados del PSOE para que, en el próximo pleno, voten a favor de reprobar las palabras del ministro Garzón. Un ministro que habla mal de nuestra producción agroalimentaria en periódicos internacionales y además ataca a la hostelería, al turismo, al sector de los juguetes y ahora a los hosteleros.



“Espero que Page y los diputados regionales socialistas sepan enmendar el error de no pedir el cese de Garzón y reprueben sus palabras porque no puede seguir un día más al frente del Ministerio de Consumo”, ha apuntado Merino.



Por otra parte, se ha referido a la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid en defensa del mundo rural, a la que acudió el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, para respaldar y apoyar al sector ganadero de España y de Castilla-La Mancha.



En este sentido, ha insistido en que el PP es el partido del campo y siempre vamos a defender a las mujeres y los hombres que trabajan en la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, ya que, son sectores esenciales y estratégicos para el mantenimiento de la población y el desarrollo económico de nuestros municipios.