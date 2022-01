Castilla La Mancha dice que 1.131 profesores están de baja por COVID

viernes 21 de enero de 2022 , 12:11h

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha cifrado en 1.131 los profesores que se encuentran de baja por COVID en la región a fecha de este jueves, por lo que ha defendido “transparencia total y absoluta” en la comunicación de los datos en la incidencia del virus en las aulas.



En el pleno de las Cortes, Rodríguez ha destacado que en el colectivo de 5 a 11 años, los alumnos con al menos una dosis de la vacuna alcanza al 52,9%. Asimismo, se ha referido a las bajas por contagios en el personal docente precisando que hasta ahora se han cubierto 1.777 bajas, un “número bastante grande” teniendo en cuenta que en su mayoría son de corta duración.



Respecto a la realización de test diarios, Rodríguez ha señalado que si lo requiriera la autoridad sanitaria lo harían, pero por el momento considera que no sería útil. Al PP le ha dicho que su propuesta de cribados masivos con test de antígenos resulta “absurda”, porque son una herramienta que dirime si tienes o no la enfermedad, pero son más importantes las medidas de prevención.



“Tenemos 403.000 alumnos y 30.000 profesores. No podemos hacer un test todos los días a todos los alumnos y profesores. No somos sanitarios y ¿vamos a estar haciendo test?”, ha aseverado la consejera de Educación.



Sobre implantar un complemento económico a aquellos responsables COVID en las aulas, la consejera de Educación ha defendido que Castilla-La Mancha es la quinta región que mejor paga a sus docentes.



PP ACUSA DE FALTA DE TRANSPARENCIA

El diputado del PP Benjamín Prieto ha lamentado la “falta de transparencia en dos años de pandemia” en el plano educativo, criticando que el Gobierno regional “ha tenido cinco olas para mejorar la capacidad de reacción” y no lo ha hecho



En este punto, ha señalado que los docentes llevan mascarillas FPP2, pero se las costean ellos mismos, ha criticado la “improvisación” del departamento de Rodríguez sabiendo la “gran cantidad de bajas que iba a haber” tras las navidades y ha considerado “casi imposible” garantizar el proceso de sustitución de bajas de docentes de manera telefónica.



Por su parte, la diputada de la formación naranja Carmen Picazo ha lamentado que el coronavirus haya llegado para atacar a un sistema educativo que ya estaba “enfermo”, tras la gestión que han llevado cabo socialistas y ‘populares’. Ha reprochado a PP y PSOE que no quieren que la educación sea mejor, sino que quieren que sea “otra piedra más” para arrojarse “unos a otros”.



Ciudadanos pide que el programa de refuerzo educativo sea universal para todos los niños de la región, que hasta ahora “alcanza al un 50 por ciento de centros”, segregando a los niños en los centros que sí tienen refuerzo y en los que no.



Asimismo, piden que el uso de mascarilla en escolares se adapte a la realidad, porque siguen llevándola en exterior o en actividades como Educación Física y que las bajas por profesores contagiados se sustituyan en tiempo y forma.



Por su parte, la diputada del PSOE Diana López ha mandado un mensaje de tranquilidad porque las aulas de la Comunidad Autónoma son espacios seguros respecto al virus, al tiempo que ha augurado que las próximas semanas y meses son clave “para vencer al virus”, y “la vacuna” es la mejor arma para que la “educación continúe”.



A Picazo le ha reprochado lo “partidista” de su intervención, que ha calificado de ‘totum revolutum’, y a Prieto le ha dicho que el PSOE traslada “anuncios reales” frente a las ‘fake news’, los “bulos y planes invisibles que nunca llegan” desde el PP.



RESOLUCIONES



El Grupo Parlamentario Popular pide que las Cortes insten al Gobierno regional a conceder un permiso de cuidado para los docentes con hijos menores de 12 años durante la cuarentena por positivo en COVID-19, pudiendo practicar el teletrabajo, realizar sustituciones diarias del profesorado de manera telemática establecer un complemento económico para los responsables COVID de los centros en torno a los 200 euros o la publicación semanal sobre contagios e incidencia.



Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos reclama que las Cortes insten a la Junta a articular medidas que permitan la conciliación de la vida laboral de todas aquellas familias que cuenten con menores afectados por la COVID, asegurar la educación de todos los niños afectados estableciendo una norma adecuada para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos y que se clarifique el sistema de oposiciones que regirán el acceso a la función docente este 2022.



De su lado, el Grupo Parlamentario Socialista pide que las Cortes insten al Gobierno de Castilla-La Mancha a seguir manteniendo las medidas preventivas frente al COVID que las autoridades sanitarias dicten en cada momento, en centros educativos de toda la Comunidad autónoma.



Tras las votaciones, solo ha salido adelante la propuesta del PSOE, que la ha sacado adelante con la mayoría absoluta de su bancada, mientras que las del PP y Ciudadanos han quedado rechazadas.